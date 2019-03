Auch die Kleinsten machen mit Der Kinderumzug hat gestern für frohe Gesichter gesorgt. Die beiden Guuggen Lopper-Gnomen und Schärbähufä begleiteten die Kinder an der Fasnacht. Kurt Liembd

Impressionen von der Kinderfasnacht in Hergiswil. (Bild: Kurt Liembd, 4. März 2019)

Das gab es noch nie: Bei höchster Sturmwarnung von Stansstad her startete der Kinderumzug in Hergiswil beim Gemeindehaus. Als die Letzten beim Chilezentrum ankamen, schien schon bald die Sonne. Begleitet wurden die kleinen Fasnächtler von den beiden Hergiswiler Guuggen Lopper-Gnomen und Schärbähufä. Mit dabei auch fasnächtliche Mütter, Väter, Grosseltern und ganze kostümierte Familien. Selbst Gemeindepräsident Remo Zberg, der als Pensionär alle Zeit hat, liess es sich nicht nehmen, sich unter die jüngsten Fasnächtler zu mischen. Nicht fehlen durften auch Gemeinderat Renato Durrer, der als stolzer Patriarch der Alt-Gnomen – so heisst deren Präsident – zugegen war.

Der Aufmarsch der Kinder und des Publikums hielt sich (vielleicht wegen des unsicheren Sturmwetters?) in Grenzen. Umso mehr sorgte Christoph Niederberger alias DJ Taxi für gute Stimmung. Natürlich erhielten Hergiswils kleine Fasnächtler nebst einem Zabig auch ein tolles Geschenk.

Farbenfroher Monstertatzelwurm

Einen speziellen Akzent setzten die Lopper-Gnome dank ihrem diesjährigen Sujet «Bubba Gump Shrimps» in Anlehnung an den Film Forrest Gump und an die US-Restaurantkette. Höhepunkt der Kinderfasnacht bildete der farbenfrohe Monstertatzelwurm. So trieben es die Hergiswiler Kinder schrill und bunt, bis sie gegen Abend von der Müdigkeit eingeholt wurden, während die Alt-Gnome und weitere eingefleischte Fasnächtler die halbe Nacht im «Rössli» der Fasnacht frönten.