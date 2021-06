Altersvorsorge Mitgliederzuwachs und höherer AHV-Satz spülen mehr Einnahmen in die Ausgleichskasse Nidwalden Wie in der ganzen Schweiz sind auch in Nidwalden die AHV-Ausgaben im vergangenen Jahr gestiegen. In einem Punkt tanzt Nidwalden aber aus der Reihe.

Die Ausgleichskasse Nidwalden war wegen Corona gefordert. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 18. Mai 2020)

Fast 212 Millionen Franken hat die Ausgleichskasse Nidwalden im vergangenen Jahr ausbezahlt. Der Löwenanteil von 62 Prozent wurde in Form von AHV-Renten erstattet. Das sind rund 30 Millionen Franken mehr als vor zehn Jahren. Im selben Mass stieg auch die Zahl der AHV-Bezüger. Sie betrug Ende des vergangenen Jahres 6072. Der Anteil an Altersrentnern in der Bevölkerung nimmt stetig zu. Hauptgründe dafür sind Geburtenrückgang und erhöhte Lebensdauer, wie es im Jahresbericht heisst.

Während Nidwalden bei der AHV im schweizerischen Schnitt liegt, tanzt der Kanton bei den Ergänzungsleistungen (EL) aus der Reihe. Mit 927 EL-Bezügern und 14,5 Millionen Franken (finanziert aus Steuergeldern des Bundes und des Kantons) liegt Nidwalden hier im Verhältnis zur Bevölkerung unter dem schweizweiten Schnitt.

«Ein grosses Risiko, dass Ergänzungsleistungen bezogen werden müssen, ist ein Heimeintritt»,

stellt Monika Dudle-Ammann, Direktorin der Ausgleichskasse Nidwalden, fest. Den unterdurchschnittlich hohen Anteil in Nidwalden erklärt sie sich damit, dass «Personen in ländlicheren Gegenden wie in Nidwalden tendenziell länger zu Hause leben und spät ins Heim eintreten». Ergänzungsleistungen sollen zusammen mit weiteren Einnahmen wie Pensionskassenrenten und Vermögen allen Rentnerinnen und Rentnern den Existenzbedarf decken und Armut verhindern. Dieses Ziel sei bei AHV- und IV-Rentnern erreicht worden, heisst es im Bericht weiter.

Die IV-Geldleistungen schlagen mit 15,5 Millionen Franken zu Buche, was etwa dem Betrag des Vorjahres entspricht. Prämienverbilligungen wurden in der Höhe von 16,4 Millionen Franken ausbezahlt.

AHV macht den Löwenanteil aus

Auch auf der Einnahmenseite macht die AHV (mit IV und EO) mit 74,3 Prozent den Löwenanteil aus. 167,6 Millionen Franken hat die Ausgleichskasse Nidwalden 2020 eingenommen. 124,4 Millionen gehen aufs Konto AHV/IV/EO. Das sind rund 12 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Gemäss Monika Dudle sind hier zwei Gründe ausschlaggebend: «Einerseits wurde der AHV-Beitragssatz im Rahmen der Staf-Vorlage von 8,4 auf 8,7 Prozent angehoben. Zudem stieg die Zahl der Mitglieder.» Dazu gehören Arbeitgebende, Selbstständigerwerbende und Nichterwerbstätige, die bei der Ausgleichskasse Nidwalden die Sozialversicherungsbeiträge abrechnen. Diese hat allerdings keine Monopolstellung. Mehr als 20 Ausgleichskassen von Verbänden sind in Nidwalden aktiv. 21,5 Millionen Franken kommen aus Beiträgen für die Arbeitslosenversicherung.

Dudle-Ammann spricht von einem herausforderungsreichen vergangenen Jahr. «Die Leistungsbezüger mussten auch in der Coronakrise pünktlich und ohne Unterbruch ihre AHV-Renten, die Hilflosenentschädigungen und alle übrigen Leistungen erhalten.» Zudem habe man innerhalb weniger Tage eine ganz neue Leistung – die Corona-Entschädigung für Erwerbsausfall – einführen müssen. «Beides konnten wir bewerkstelligen», bilanziert Monika Dudle stolz.