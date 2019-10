SC Büren Oberdorf: Ausstellung zum Jubiläum Der Skiclub Büren-Oberdorf feiert den 50. Langlauf in Realp.

Blick in die Ausstellung.Bild: PD

(pd) «Am kommenden Sonntag wird der Wettkampfwinter der regionalen Langlaufszene mit dem Bürer-Langlauf eröffnet.» Dieser Satz gehört seit Jahren zum Langlaufsport und ist eng mit dem Skiclub Büren-Oberdorf verbunden. Was am 24. Januar 1971 dank der Initiative von Sigi Zwyssig auf dem Talboden in Büren begann, bewährt sich am Sonntag, 15. Dezember, in Realp zum 50. Mal.

Kleine Zeitreise

Das OK unter der Leitung von Christof Gerig würdigt mit der Ausstellung «Material-Revolution – Übergang vom Holz zum Kunststoff» das bevorstehende Jubiläumsrennen. Der langjährige Langlaufförderer Willi Marti hat zusammen mit Roland Kilcher diese Ausstellung arrangiert. Sie besteht zum einen aus einer kleinen Zeitreise durch die Entwicklung des Langlaufmaterials seit der Gründung des Bürer-Langlaufs. Sechs Skimodelle mit Stöcken und einigen Informationen zum traditionellen Regionalrennen im klassischen Stil werden im Eingangsbereich des Schulhauses Oberdorf seit dem 17. Oktober präsentiert. Auf der anderen Seite können Interessierte auf der Website des Skiclubs Büren-Oberdorf eine kurze Präsentation zum Bürer-Langlauf bestaunen und in alten Ranglisten sowie Zeitungsartikeln stöbern.

Zur Geschichte: Bereits die zweite Austragung des Bürer-Langlaufs fand auf der Gerschnialp statt. Die Loipe oberhalb von Engelberg dient während fast 30 Jahren als idealer Austragungsort. Aufgrund der Schneeproblematik setzt das OK seit dem Jahr 2000 auf Realp. Einiges hat sich seit der ersten Austragung geändert, der Laufstil ist geblieben. Die Skating-Technik hat bei vielen Anlässen Einzug gehalten, die Athleten schätzen es hingegen, beim Bürer-Langlauf klassisch laufen zu können. Der Bürer-Langlauf darf im positiven Sinn gemeint als kleiner «Selbstläufer» bezeichnet werden. Zahlreiche OK-Mitglieder und Helfende sind seit Jahrzehnten mit dabei. Mit Christof Gerig ist erst der siebte OK-Präsident am Werk. In der bald 50-jährigen Geschichte musste das Regionalrennen lediglich fünfmal abgesagt werden. Zuletzt im Jahr 2016.