Badi-Restaurant Hergiswil hat neuen Pächter Der langjährige Pächter des Badi-Restaurants, Hans Zibung, geht in den Ruhestand.

Tony und Petra Durrer übernahmen im April 2017 das Hotel/Restaurants Schlüssel. (Bild: Kurt Liembd)

(pd/mst) Auf die Ausschreibung der Pacht gingen laut einer Mitteilung der Gemeinde mehrere Bewerbungen ein. Der Gemeinderat hat sich nun für Tony Durrer entschieden. Er führt das Restaurant Schlüssel in Hergiswil und hat jahrelange Erfahrung in der Gastronomie. Er übernimmt die Pacht auf die Saison 2020 – es ist ein Saisonbetrieb. Da sich das Restaurant Schlüssel in unmittelbarer Nähe zur Badi befindet, könnten Synergien und Ressourcen optimal genutzt werden, schreibt die Gemeinde weiter.