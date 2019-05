Bald können die Bösen nach Oberdorf kommen Das Festgelände für das 115. Ob- & Nidwaldner Kantonal Schwingfest vom Wochenende nimmt Formen an.

Bauchef Beat Niederberger (links) und Bruno Niederberger beim Ausmessen des Festplatzes. (Bild: PD)

(fn/rub) Vorbei ist die Phase der Planung, auf dem Schulhausareal und der Dabletenmatte ist das Festgelände des Ob- und Nidwaldner Kantonalen Schwingfests am Entstehen. Bis vorgestern Mittwoch ist der grösste Teil der Bauten erstellt worden. Viele Detailarbeiten werden noch zu erledigen sein, bis die Jungschwinger am Samstagmorgen in die Zwilchhosen steigen. Für die Erstellung der Tribünen und Zelte kann Bauchef Beat Niederberger auf die Mithilfe von 15 Zivilschützern und rund 80 Helfern zählen.

Das Team mit Gabenchef Paul Barmettler wird in der Aula des Schulhauses einen prächtigen Gabentempel präsentieren. Dazu Barmettler: «Es ist uns gelungen, einen guten Mix aus traditionellen Gaben wie Schellen und Treicheln sowie Gebrauchsgegenständen und Geräten für den täglichen Gebrauch zu finden. Ein Besuch des Gabentempels wird sich lohnen».

Trotz Terminkollisionen mit anderen Veranstaltungen konnte das Gabenkomitee auf die Unterstützung von Gönnern und Sponsoren zählen. Nebst den vier Lebendpreisen stehen rund 230 Gaben für die Schwinger und Steinstösser bereit. Dazu zählen auch Sideboards und ein Kranztisch aus Kirschbaumholz, von Hans Imfeld in Handarbeit gefertigt.

Die Ob- und Nidwaldner Schwinger sind bereit

An den drei bisherigen Innerschweizer Kranzfesten erkämpften die Ob- und Nidwaldner Schwinger 15 Kränze. In Oberdorf soll die Zahl wesentlich erhöht werden. Zu den Chancen gibt sich der Technische Leiter Martin Rohrer zuversichtlich: «In Oberdorf werden wir mit einem kompakten Team antreten. Wir haben eine gute Mischung aus Routiniers und hungrigen Nachwuchsathleten.» Ob der Sieger gestellt werden kann, wird sich zeigen. Dazu ist eine Topleistung Voraussetzung, um die starken Gäste in Schach zu halten. Zuletzt standen im Jahre 2015 in Sachseln Schwinger des Ob- und Nidwaldner Schwingerverbandes auf der Siegerliste.