Bastel-Lädeli in Buochs schliesst Wegen familiären Gründen schliesst nach 17 Jahren Weihnachten hin das Bastel Lädeli Jo-Jo Basteln + Wolle.

(pd/jon) Seit 17 Jahren führt Iréne Odermatt das Bastel-Lädeli «Jo-Jo Basteln+Wolle» in Buochs. Aus familiären Gründen wird sie den Betrieb am Dorfplatz 1 nun auf Weihnachten 2019 hin schliessen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Obwohl das «umfassende Angebot und die fachkundige Beratung» von den Kunden sehr geschätzt werde und der Laden beliebt sei, habe sich Odermatt für diesen Schritt entschieden. In der Mitteilung begründet die Geschäftsinhaberin weiter, dass sie künftig mehr Zeit für ihre erwachsenen Kinder, die Enkelkinder und sich selber haben möchte. Langjährige Dekorationsaufträge werde sie weiterhin ausführen. Ebenfalls wird sie als Leiterin in kantonalen und nationalen Weiterbildungskursen tätig bleiben.

Bis zur Schliessung in rund vier Monaten gibt es noch verschiedene Aktionen und günstige Angebote im Bastel-Lädeli. Auch das beliebte Kreativ-Wochenende in der Autogarage Heller werde am 9. und 10. November planmässig durchgeführt, dann zum letzten Mal. Gutscheine können noch bis zum 21. Dezember eingelöst werden.