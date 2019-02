Bauschutt aus Nidwalden soll im Kanton bleiben Die Rahmenbedingungen für Recyclinganlagen im Kanton seien nicht optimal, finden zwei SVP-Landräte. Mit einer Interpellation stellen sie der Regierung kritische Fragen zum Thema. Matthias Piazza

Viel Bauschutt fällt bei einem Abbruch an, wie damals beim Umbau des Länderparks. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 2. September 2009)

Zwischen 5000 und 6000 Tonnen Abbruchmaterial fielen beim Umbau des Länderparks vor neun Jahren an, 40 Prozent davon Beton. Das hätte gereicht, um etwa 20 Einfamilienhäuser zu bauen. 30 Prozent waren Holz und der Rest weitere Materialien wie Entlüftungsschächte oder Elektrokabel. Dies ein Beispiel eines Abbruchs, wie er im Kanton häufig vorkommt, wenn auch nicht in solchem Ausmass.

Für die SVP-Landräte Walter Odermatt (Stans) und Armin Odermatt (Oberdorf) ist es wichtig, dass solcher Bauschutt in jedem Fall im eigenen Kanton verarbeitet werden kann. «Dafür muss der Kanton ausreichend entsprechende Zonen schaffen. Die fehlen bis jetzt», sagt Walter Odermatt.

Mit einer Interpellation wollen die Landräte von der Regierung wissen, ob sie beabsichtige, über eine koordinierte Planung mit den Gemeinden bald im kantonalen Richtplan Flächen für Aufbereitungsplätze beziehungsweise Recyclinganlagen zu evaluieren und bereitzustellen. Dies, um die kantonalen Recyclingunternehmen zu unterstützen.

Material soll beim Bauplatz aufbereitet werden

Im Weiteren interessiert die Interpellanten, was der Kanton unternehmen will, damit die Kiesgrube Ennerberg bei Oberdorf als regionaler Aufbereitungsplatz benutzt werden kann. Ein ebenso grosses Anliegen ist den Landräten, dass bei einem Abbruch der Bauschutt vor Ort aufbereitet und im besten Fall für den Neubau wiederverwendet werden kann. «Weil eine Baustoff-Recycling-Strategie fehlt, ist es oft so, dass das Material abtransportiert, in einer Recyclinganlage aufbereitet und wieder auf die Baustelle gefahren wird», weiss Armin Odermatt, der von Beruf Bauführer ist. «In anderen Kantonen werden beim Abbruch von Altbauten bis zu 80 Prozent vor Ort aufbereitet. Das sollte auch in unserem Kanton möglich sein, auch wenn dies mit Lärm und Staub verbunden ist», so Armin Odermatt.

Falls man keine befriedigende Antwort von der Regierung erhalte, werde man mit einer Motion dem Anliegen Nachdruck verschaffen, hält Walter Odermatt fest.