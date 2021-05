Beckenried Der Urschweizer Trachtentag ist definitiv abgesagt Corona verhindert genug Proben in den Trachtengruppen und -chören. Schweren Herzens fällte das OK deshalb den Verzichtsentscheid.

Impressionen von einem früheren Trachtentag. Archivbild Obwaldner Zeitung

(pd) Das OK vom Urschweizer Trachtentag hat zusammen mit dem Vorstand der «Beggrieder Trachteleyt» einstimmig beschlossen, den bereits auf September verschobenen Urschweizer Trachtentag aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nun ganz abzusagen. Einer der Hauptgründe für die definitive Absage sind die fehlenden Proben und Aktivitäten in den Trachtengruppen und Trachtenchören, die aufgrund der Pandemie nicht mehr stattfinden konnten. Für die Darbietungen am Trachtenfest braucht es eine monatelange intensive Vorbereitung. «Die Unsicherheiten, die vagen Perspektiven und die fehlende Zeit zwingen uns mit Bedauern zur Absage», schreibt das OK in einer Mitteilung.