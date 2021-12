Beckenried Die Grünen nominieren vier Kandidierende für die Landratswahlen Erika Liem Gander will ihre zweite Landratslegislatur antreten. Zudem hoffen drei neue Anwärterinnen und Anwärter auf einen Sitz.

Die Kandidierenden Matthias Berlinger, Lina Murer, Marek Büyükberber und Erika Liem Gander (v.l.). Bild: PD

Die Grünen Beckenried präsentieren ihre Landratskandidierenden: Mit je zwei engagierten Frauen und Männern, unterschiedlichem beruflichen Hintergrund und einem jungen Durchschnittsalter biete die Partei der Beckenrieder Bevölkerung eine qualitativ gute Wahl, schreibt diese selbst.

So soll die bisherige Landrätin Erika Liem Gander ihre zweite Legislatur antreten. «Ich konnte in den vergangenen knapp vier Jahren einiges bewegen und erlebe als Mitglied im Landratsbüro nun einen noch vertiefteren Einblick in die Ratstätigkeit», wird sie zitiert.

Drei Kandidierende wollen neu in den Landrat

Als zweiter Kandidat tritt Matthias Berlinger an. Er ist 35 Jahre alt, Biologe und befinde sich aktuell im Abschluss als Lehrperson Sekundarstufe. Lina Murer ist Psychologiestudentin und Teilzeitarbeitende und will auch neu in den Landrat einziehen. Sie sei mit ihren 23 Jahren bereits gut vernetzt und habe sich in der Jugendarbeit engagiert, so die Partei. Beide sind in Beckenried aufgewachsen.

Marek Büyükberber, 28 Jahre alt, komplettiert die Liste. Als junger Familienvater und Primarlehrer arbeite er zurzeit in der Funktion als Sozialpädagoge. (mah)