Beckenried Die Lebendpreise für die Nationalturner stehen bereit Im September kämpfen 320 Athleten in verschiedenen Disziplinen um den Schweizer-Meister-Titel. Zu Gewinnen gibt es das Original Braune Rind Cosina.

An der Schweizer Meisterschaft im Nationalturnen am 18. September 2021 messen sich 320 Nationalturner in sechs Kategorien und erküren auf den Sportanlagen Allmend in Beckenried ihre Meister. Dies schreibt das Organisationskomitee in einer Mitteilung.

Christian und Roswitha Lang, Gabenchef Urs Gander und Züchter Klaus Käslin (v.l.) posieren mit Siegerrind Cosina. Bild: PD

Nach dem vormittäglichen Vornotenprogramm mit Schnelllauf, Hochweitsprung, Weitsprung, Steinheben, Steinstossen und Freiübung werden sich am Nachmittag mit Schwingen und Ringen im Sägemehl die Schweizer Meister herauskristallisieren.

Dem Organisationskomitee sei es eine grosse Freude, nun die Lebendpreise für die Schweizer Meister im Nationalturnen vorstellen zu dürfen, steht in der Mitteilung weiter. Die Schweizer Meister der Kategorie A und der Kategorie L2 werden mit einem Lebendpreis ausgezeichnet. Das OK unter der Leitung von Armin Murer bedankt sich für die noblen Gesten der Sponsoren.

Siegerrind aus dem Jura

Roswitha und Christian Lang aus Beckenried sind die Sponsoren des Siegerpreises in der Kategorie A. Der Schweizer Meister in der Königskategorie kann das Original Braune Rind Cosina in Empfang nehmen. Das Rind stammt aus der Zucht des Heimweh-Beckenrieders Klaus Käslin.

Der in den Kanton Jura ausgewanderte Beckenrieder Klaus Käslin zeigt sich zusammen mit seinem Sohn Bruno Käslin für den Lebendpreis in der Leistungsklasse 2 verantwortlich. (nke)