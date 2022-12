Beckenried Der Samichlaus trotzt der Kälte und surft auf dem Vierwaldstättersee Kai Flüeler wagt sich der klirrenden Kälte und steigt auf sein Wakeboard. Das Spezielle daran? All das tut er im Samichlaus-Anzug.

Kai Flüeler flitzt über den Vierwaldstättersee. Bild: Jakob Ineichen (16. Dezember 2022)

Kein alltägliches Bild. Ein Samichlaus auf einem Wakeboard inmitten des Vierwaldstättersees.

Der 26-jährige Beckenrieder Kai Flüeler trotzt der Kälte und wagt sich bei Minusgraden und Schnee auf sein Board. «Es gibt kein geileres Feeling, als alleine auf dem See umringt von verschneiten Bergen zu surfen», sagt Flüeler. Mit richtiger Ausrüstung, sprich Handschuhe, Neopren-Anzug und Schuhe, sei es nicht kalt. Die verrückte Idee mit dem Kostüm zu surfen, erhielt er von seinen Stammkunden. Diese gaben ihm das Kostüm und forderten ihn heraus. Verrückt gefällt Flüeler – so nahm er die Challenge an.

Kai Flüeler trotzt Minusgraden und Schnee. Bild: Jakob Ineichen (16. Dezember 2022)

