Beckenried Gemeinderat will den Knoten Boden sanieren und das Seeufer aufwerten Nach Jahren der Planung und Vorarbeit geht's nun mit dem 2,5-Millionen-Kredit an die Urne.

So soll der Knoten Boden in Beckenried nach der geplanten Sanierung aussehen. Visualisierung: PD

Es ist eng bei der Einfahrt der Rütenenstrasse in die Kantonsstrasse. Die Sicht ist schlecht. Und die Lastwagen, die von Emmetten kommen, können nicht direkt in die Rütenenstrasse einbiegen und umgekehrt. Sie müssen im Dorf wenden. Mehrverkehr im Dorf ist die Folge. Für den Beckenrieder Gemeinderat ist darum klar, dass es eine neue Verkehrsführung in diesem Bereich braucht. Er beantragt der Stimmbevölkerung für die Urnenabstimmung vom 28. November einen Baukredit von 2,45 Millionen Franken für die Sanierung des Knotens Boden. Diese Bestvariante, die sich gegen vier andere Varianten durchgesetzt hat, sieht einen T-Knoten im Bereich des heutigen Einmünders mit Fussgängerinsel in der Kantonsstrasse vor. Der Knoten ist ausgelegt für Lastwagen mit Anhänger. Das bestehende Vortrittsregime soll beibehalten werden. Bei dieser Gelegenheit sollen auch Kanalisation, Trinkwasser- und Elektroleitungen erneuert werden.

Der Knoten Boden, mit der Kantonsstrasse und der abzweigenden Rütenenstrasse links, wie er sich heute präsentiert. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 8. November 2021)

«Diese Variante hat das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis», begründet Gemeindepräsident Bruno Käslin die Varianten-Wahl. «Für einen Kreisel, der auch zur Diskussion stand, fehlt der Platz.»

Natürlicheres Ufer statt Mauern

Im gleichen Zug soll auch das Seeufer ökologisch und gestalterisch aufgewertet werden. So ist anstelle der jetzigen Ufermauer ein naturnaher Land-Wasser-Übergang geplant. Ein zusätzlicher Seezugang östlich des Knotens mit einer Treppe soll einen sicheren Zugang zum See ermöglichen. Als weitere ökologische Aufwertung sind entlang des Fussweges ostseits, oberhalb der Rütenenstrasse, neue Obstbäume geplant. Dafür soll der bestehende Bootsanlegersteg in Richtung See entfernt werden. Ein neuer Steg ist als Ersatz an der Westseite der Hafenmole geplant.

Auch ein weiterer Missstand soll behoben werden im Boden, der als Naherholungsgebiet ein beliebtes Ausflugsziel ist und vor allem im Sommer als Liegewiese dient. Parkplätze für Velos und Töfflis sowie eine öffentliche behindertengerechte WC-Anlage sind im Einmündungsbereich des Knotens geplant.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Bruno Käslin spricht von einer Langzeitpendenz, welche nun endlich abgeschlossen werden könne. «Mit diesem Projekt können wir endlich die Verkehrsführung verbessern und die Seeuferzone aufwerten.» Generell seien die öffentlichen Seezugänge in Beckenried mit der rund fünfeinhalb Kilometer langen Seeuferzone rar und sollten entsprechend geschützt und wo möglich zu Gunsten der breiten Bevölkerung aufgewertet werden.

Sollten die Beckenrieder dem Projekt zustimmen, will der Gemeinderat noch diesen Dezember das Baugesuch einreichen, das Projekt Anfang kommenden Jahres planen und im Herbst mit den Bauarbeiten starten. Zwölf Jahre, nachdem die Beckenrieder an der Gemeindeversammlung ein Planungskredit von 40'000 Franken für eine entsprechende Variantenstudie genehmigten. Am 20. November 2015 genehmigten die Bürger an der Gemeindeversammlung, dass die Gemeinde für 150'000 Franken zwei Landparzellen im Bereich der Einmündung Rütenenstrasse kaufen konnte. Bruno Käslin begründet die lange Planungszeit mit der Komplexität des Projekts mit neuer Strassenführung und ökologischer Aufwertung, das der Gemeinderat zusammen mit dem Kanton erarbeitet habe.

Nicht Bestandteil der aktuellen Kreditvorlage ist die Umsetzung der behindertengerechten Bushaltestellen Boden. Die Planungsarbeiten hierfür laufen parallel, sind jedoch aufeinander abgestimmt.