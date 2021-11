Beckenried Grüne sind gegen Sanierung des Knotens Boden – ein Stoppschild könne das Problem auch lösen Für die Grünen könne die unübersichtliche Situation am Knoten Boden mit einer einfachen Massnahme entschärft werden.

Laut Abstimmungsbotschaft zur Urnenabstimmung vom 28. November weist die bestehende Einmündung Rütenenstrasse in die Kantonsstrasse eine ungünstige Geometrie auf, schreiben die Beckenrieder Grünen in einer Mitteilung. «Der Gemeinderat Beckenried will diese Situation mit einer massiven baulichen Veränderung beheben.» Für die Grünen könne die unübersichtliche Situation jedoch mit einer einfachen Massnahme entschärft werden. «Bei dieser Einmündung ist die Sicht auf die Hauptstrasse eingeschränkt, deshalb ist ein Halt unerlässlich.» Die bestehende Signalisation «Kein Vortritt» könne durch Stoppschild ersetzt werden. «Mit einer Stopptafel ist das vermeintliche Problem gelöst und 2,5 Millionen können eingespart werden.»

Der Knoten Boden, mit der Kantonsstrasse und links mit der abzweigenden Rütenenstrasse. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 8. November 2021)

Die Grünen Beckenried bemängeln weiter, dass «die gesetzlich vorgeschriebenen Anpassungen der Postautohaltestelle Boden im geplanten Projekt nicht vorgesehen sind». Zudem sei für sie nicht vertretbar, dass mit den geplanten Veränderungen im Seeuferbereich ein für die einheimische Bevölkerung bedeutender Verlust entstehen würde. «Während der Sommerzeit wird das Naherholungsgebiet Boden als Liegewiese, Badeplatz und Seezugang benutzt. Ausgerechnet der Badeplatz würde aber der Neugestaltung des Knotens zum Opfer fallen und die Bademöglichkeit für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene wäre wegen des fehlenden Seezugangs und des Verschwindens des Sandstrandes nicht mehr möglich.» (lur)