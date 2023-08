Beckenried Katamaran kentert auf dem Vierwaldstättersee Auf dem Vierwaldstättersee ist es am Samstag zu einem Bootsunglück gekommen. Der Schiffsführer konnte gerettet werden.

Dunkle Wolken hängen über dem Vierwaldstättersee. Symbolbild: Urs Flüeler / Keystone

Auf dem Vierwaldstättersee im Bereich innerer See auf Höhe Beckenried ist am Samstagmittag ein Katamaran gekentert. Die Seepolizei konnte den Schiffsführer retten und an Land bringen, teilt die Kantonspolizei Nidwalden mit.

Der 48-jährige Schweizer blieb unverletzt. Der Katamaran konnte von der Kantonspolizei Nidwalden mit Hilfe der Seepolizei der Kantonspolizei Schwyz sowie einem Team der Autofähre aufgerichtet und zum Bootshafen Buochs abgeschleppt werden. Unklar ist, wie es zum Unglück kam. (rem)