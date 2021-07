Beckenried Lenkerin verunfallt auf Autobahn – Strassensperrung führt zu weiterer Kollision Eine ausländische Autofahrerin hat auf der A2 einen Selbstunfall verursacht. Sie musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital geflogen werden.

Am Montagmorgen hat sich in Beckenried auf der Autobahn A2 ein Selbstunfall ereignet. Die ausländische Autofahrerin fuhr um etwa 5.40 Uhr mit ihrem Personenwagen auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Kurz nach der Galerie Niderti kollidierte sie aus noch unbekannten Gründen mit der rechten Leiteinrichtung und anschliessend mit der Mittelleitplanke. Sie zog sich durch den Unfall noch unbekannte, aber erhebliche Verletzungen zu und musste mit der aufgebotenen Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. Ihre Beifahrerin wurde mit dem Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Das verunfallte Auto der ausländischen Lenkerin. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Wegen des Rettungseinsatzes mit dem Hubschrauber musste die Autobahn für kurze Zeit gesperrt werden, was zu einem Rückstau bis nach der Galerie Niderti führte. In der Folge kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall, bei welchem ein Lastwagen mit dem Anhänger eines stehenden Lasters kollidierte. Der Chauffeur blieb dabei unverletzt.

Der Lastwagen prallte in den Anhänger eines stehenden LKWs. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Zwei Stunden lang Einschränkungen

Der Verkehr wurde durch die Verkehrsmanagementzentrale via Axenstrasse umgeleitet. In der Folge kam es auf dem Streckenabschnitt Altdorf–Buochs auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden für rund zwei Stunden zu Einschränkungen. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Nidwalden ein Rettungsteam mit Notarzt, die Rega, der Pikettdienst der Zentras, die Feuerwehr Beckenried sowie zwei private Abschleppunternehmen. (lur)