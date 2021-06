Beckenried Lielibachbrücke wird für die nächsten 20 Jahre fit gemacht Nach den Sommerferien beginnen die Arbeiten an der Brücke auf der Hauptstrasse in Beckenried.

Die Lielibachbrücke in Beckenried wird saniert. Bild: PD

Die Lielibachbrücke in Beckenried ist 1956 gebaut worden. Untersuchungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Brücke saniert werden muss, um ihre Betriebssicherheit auch künftig zu gewährleisten. Festgestellt worden seien etwa Betonabplatzungen mit korrodierenden Bewehrungseisen, mehrere Stellen mit Kalkaussinterungen oder Undichtheit beim Trottoir, hält Stephanie von Samson, Leiterin des Amts für Mobilität beim Kanton Nidwalden, auf Anfrage fest. Nun will der Kanton die Brücke sanieren, wie einer Publikation im Nidwaldner Amtsblatt zu entnehmen ist. Dabei sollen die Gehwege abgetragen und ersetzt sowie mit neuen Geländern versehen werden. Auch die Fahrbahn wird komplett saniert. Dabei werden die Werkleitungen, die heute an der Unterseite der Brücke entlang verlaufen, in die Brückenplatte integriert. Mit den Sanierungsarbeiten soll die Brücke für die nächsten rund 20 Jahre fit gemacht werden, wie der Kanton festhält.

Arbeiten in mehreren Etappen

Die Bauarbeiten sollen nach den Plänen des Kantons nach den Sommerferien beginnen. Dauern werden sie bis Ende Jahr oder Anfang 2022. Dabei wird in mehreren Etappen gearbeitet. Eine Fahrspur wird für den Verkehr immer frei bleiben. Es kommt eine Lichtsignalanlage zum Einsatz. Für die Fussgängerinnen und Fussgänger entsteht bergseitig ein provisorischer Steg.

Die Brücke ist Teil der Hauptstrassse durch Beckenried. Bild: PD

Während der Bauarbeiten können einzelne Parkplätze bei der Badi nicht genutzt werden. Sie werden für den Installationsplatz respektive die provisorische Zufahrt gebraucht. Stephanie von Samson räumt ein, dass es für die Benutzerinnen und Benutzer der Parkplätze der Badi und des Denners unmittelbar neben der Brücke wegen der wartenden Autokolonne vor dem Lichtsignal allenfalls zu Beeinträchtigungen kommen kann.

Die Kosten des Projekts werden auf 480'000 Franken geschätzt. Davon trägt der Kanton Nidwalden 70 Prozent. Der Anteil der Gemeinde Beckenried beträgt 144'000 Franken. «Da die beiden Trottoirs neu gebaut werden, muss sich die Gemeinde gemäss Strassenreglement entsprechend an den Kosten beteiligen», sagt der zuständige Gemeinderat Urs Christen. «Wir sind froh, dass der Baustart noch etwas nach hinten geschoben werden konnte, bis die Badehauptsaison vorbei ist.»