Beckenried muss noch ein Jahr auf die Nationalturner warten Die besten Schweizer Nationalturner kommen erst 2021 nach Beckenried. Ursprünglich hätte die Schweizer Meisterschaft diesen Herbst stattfinden sollen.

Bereits an der Fasnacht freute man sich in Beckenried auf die Schweizer Meisterschaft im Nationalturnen. Bild: Edi Ettlin (22. Februar 2020)

(ml) Die Schweizer Meisterschaft im Nationalturnen hätte am 26. September in Beckenried stattfinden sollen. Nun ist der Anlass aufgrund der Coronasituation auf das kommende Jahr verschoben. Der Eidgenössische Nationalturnverband und das OK des Turnvereins Beckenried haben entschieden, dass die Schweizer Meisterschaft neu am Samstag, 25. September 2021, in Beckenried stattfinden wird.

Auch nach dem Bundesratsentscheid vom 29. April zu den Lockerungsmassnahmen bestehen bezüglich Grossveranstaltungen viele Unklarheiten, so das OK des Anlasses in einer Medienmitteilung. Es fehlt eine Planungssicherheit. Für die Athleten gibt es zurzeit keine Vorbereitungswettkämpfe und nur eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten.

Die Veranstalter bedauern, dass die Beurteilung der Situation zu diesem Entscheid geführt hat. Sie danken Sponsoren, Gönnern und Gabenspendern und hoffen, auch im kommenden Jahr auf deren Unterstützung zählen zu dürfen.