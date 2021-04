Beckenried Nach Kollision: Töffahrer rutscht unter Lastwagen und verletzt sich Der Unfall hat sich am Freitagabend ereignet. Der Verletzte wurde in ein Spital transportiert.

(zgc) Am Freitag gegen 18 Uhr hat sich auf der Emmetterstrasse in Beckenried eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lastwagen ereignet. Laut einer Mitteilung der Nidwaldner Kantonspolizei mündete der 37-jähriger Lenker eines Lastwagens auf Höhe des Steinbruchs aus einem Feldweg in die Emmetterstrasse ein und bog nach links in Richtung Beckenried ab. Zur selben Zeit war ein 53-jähriger Lenker mit seinem Töff bergwärts in Richtung Emmetten unterwegs. Aufgrund des Einbiegemanövers des Lastwagens bremste der Töfffahrer seine Fahrt abrupt ab, wobei er zu Fall kam. Der Lenker schlitterte mit seinem Töff unter den Lastwagen, der Töff verkeilte sich unter dem Lastwagen.

Der Motorradfahrer verletzte sich beim Sturz am Bein und wurde mit dem aufgebotenen Rettungsdienst in ein Spital transportiert. Die Emmetterstrasse war während den Bergungsarbeiten nur mit wechselseitiger Verkehrsführung befahrbar.