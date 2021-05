Beckenried Nach Kollision von mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn A2 sucht Polizei Zeugen Am Dienstagnachmittag hat sich auf der A2 bei Beckenried ein Unfall mit mehreren darin verwickelten Autos ereignet. Die Polizei sucht die Lenkerin oder den Lenker eines schwarzen Autos.

(spe) Die Kollision hat sich am Dienstag kurz nach 15 Uhr in Fahrtrichtung Süd auf der Autobahn A2 in Beckenried ereignet. Der Rettungsdienst brachte die zwei am primären Zusammenstoss beteiligten Fahrer ins Spital, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt. Über die Art und Schwere der Verletzungen konnten keine Angaben gemacht werden.

Zum Unfall kam es, als ein 41-jähriger Lenker kurz vor der Unterführung Niderti seinen Ford Fiesta aus bisher unbekannten Gründen verlangsamte. Der Fahrer eines nachfolgenden dunkelgrauen Wagens kollidierte in der Folge mit dem verlangsamten Auto und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Die Lenkerin oder der Lenker unmittelbar hinter dem unfallbeteiligten dunkelgrauen Wagen musste durch die vorangegangene Kollision abbremsen, hielt kurz an und fuhr anschliessend weiter in Richtung Seelisbergtunnel. Bei diesem Auto handelt es sich mutmasslich um einen schwarzen VW Polo oder ein ähnliches Fahrzeugmodell. Nach der Kollision mit dem dunkelgrauen Wagen rollte der Ford Fiesta rückwärts und prallte noch leicht in ein weiteres Fahrzeug, das in der Zwischenzeit vor der Unfallstelle gestoppt hatte.

Die Kantonspolizei Nidwalden klärt nun den genauen Unfallhergang ab. Die Polizei bittet Personen, die die Kollision beobachtet haben, sich unter 041 618 44 66 zu melden – insbesondere, wenn sie die Lenkerin oder den Lenker des dunklen VW Polo gesehen haben.