Beckenried Nidwaldens erster «Co-Working-Space» entsteht Co-Working-Spaces, zu Deutsch flexible Büroarbeitsplätze, erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit und erleben mit Corona einen veritablen Boom.

Diese Aussicht zum Rotschuo und dem Gersauerstock hinüber werden Nutzerinnen und Nutzer des ersten Nidwaldner Co-Working-Space in Beckenried haben. Bild: PD

(sez) Beckenried ist ein Dorf mit hoher Wohn- und Lebensqualität. Platz für Gewerbe- und Industriezonen gibt es aus historischen Gründen wenig. «Schon seit Jahren ist uns die Schaffung von Arbeitsplätzen im Dorf ein Anliegen», wird Gemeindepräsident Bruno Käslin in einer Medienmitteilung des Gemeinderats Beckenried zitiert. «Nun packen wir die einmalige Gelegenheit, einen Co-Working-Space in den neuen Räumlichkeiten des Dienstleistungszentrums am Oeliweg zu lancieren.»

Einmalige Gelegenheit im Neubau

Im Mai 2019 haben die Beckenrieder Stimmberechtigten dem Bau eines neuen Dienstleistungszentrums für das Gemeindewerk sowie dem Umzug der Gemeindeverwaltung in das neue Gebäude am Oeliweg 4 zugestimmt. Neben Büro- und Sitzungsräumen im 2. Obergeschoss war auch der Einbau einer Wohnung vorgesehen. Der Gemeinderat plant nun gemäss der Mitteilung, anstelle der geplanten Wohnung die Fläche als Co-Working-Space zu nutzen. Die Gemeindeversammlung wird im Rahmen der Budgetierung über die wiederkehrenden Kosten abstimmen können. Ein Betriebskonzept werde zurzeit erarbeitet und Förderbeiträge würden geprüft.

Co-Working-Spaces haben viele Vorteile

Co-Working-Spaces werden zurzeit auf verschiedenen Ebenen gefördert und mitfinanziert. Man erhoffe sich weniger Abwanderung aus den Randregionen als auch eine Entlastung der überlasteten Verkehrswege und -mittel. Zudem entspreche ortsunabhängiges Arbeiten dem Zeitgeist. Co-Working begünstige die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ermögliche auch bestehenden Firmen eine Flexibilität in der Büroraumplanung. «Die Räume werden oft subventioniert, damit die Mieten auch für Jungunternehmen attraktiv sind, deshalb betrachten wir deren Schaffung als eine öffentliche Aufgabe einer modernen Gemeinde», erklärt Gemeindepräsident Bruno Käslin.

Fruchtbarer Boden für Jungunternehmen

Beckenried kann die Wirtschaft aktiv fördern, indem man Start-ups und Kleinunternehmen einen Arbeitsplatz in einem lebhaften und attraktiven Umfeld anbietet. Die modernen, voll ausgestatteten Co-Working-Plätze sollen den potenziellen Nutzern eine echte Alternative zum eigentlichen Arbeitsplatz sein. Die einfache und unkomplizierte Zugänglichkeit rund um die Uhr oder die Nutzung von Sitzungszimmern für Meetings gelten nach Ansicht des Gemeinderats als Mehrwert.

Wir sind überzeugt, dass Co-Working einem echten Bedürfnis entspricht und optimal in die entstehende Gewerbe- und Verwaltungsumgebung hineinpasst. «Mit dem Co-Working-Space erhalten wir ein Instrument, das es uns zudem ermöglicht, aktiv Unternehmen nach Beckenried zu holen», wird auch Gemeindevizepräsident Pascal Zumbühl zitiert.