Beckenried Nidwaldner Alpchäs-Märcht findet statt – unter Maskenpflicht

Am Nidwaldner Alpchäs Märcht präsentieren Älplerinnen und Älpler ihre Produkte. Nachdem der Anlass im vergangenen Jahr verschoben werden musste, findet er dieses Jahr am Samstag, 20. November, von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag, 21. November, von 9 bis 17 Uhr im Alten Schützenhaus in Beckenried statt.

Auf dem gesamten Märcht-Gelände gilt die Maskenpflicht, womit die Zertifikatspflicht entfällt. Die Festwirtschaft ist in einem Aussenzelt. Der Fondueplausch und das Bauernfrühstück fallen aus. Weitere Informationen zum Nidwaldner Alpchäs Märcht finden sich auf der Website. (sok)