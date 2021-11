Beckenried Nidwaldner Alpchäsmärcht kann Jubiläum doch noch feiern Nach einer coronabedingten Pause im letzten Jahr hat der Nidwaldner Alpchäsmärcht am Wochenende die 20. Durchführung seines Traditionsanlasses abhalten können.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht der Nidwaldner Alpchäsmärcht für urchiges Handwerk und gelebtes Brauchtum aus der Innerschweiz. Der beliebte Käsemarkt im Alten Schützenhaus in Beckenried hätte eigentlich bereits letztes Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern sollen: ein denkwürdiges Jubiläum, das jedoch wie viele andere Anlässe aufgrund der Pandemierestriktionen ins Wasser fiel. Am vergangenen Wochenende kehrte der Nidwaldner Alpchäsmärcht schliesslich zurück, allerdings unter besonderen Umständen. Neben den aktuellen Einschränkungen durch Corona musste auch die Festwirtschaft nach draussen verlegt werden. Dies führte zu einer guten Verteilung des Besucherstroms, der dieses Jahr erwartungsgemäss etwas kleiner ausfiel als in gewöhnlichen Jahren.

Den diesjährigen Markt besuchten etwas weniger Leute als üblich. Bild: PD

Nichtsdestotrotz war die Freude der Nidwaldner Älpler riesig, die Produkte eines erfolgreichen Alpsommers endlich wieder persönlich an den Mann und die Frau zu bringen. Grund zum Feiern gab auch das Jubiläum, das auf weitere 20 Jahre mit rassigem Käse und urtümlicher Handwerkskunst hoffen lässt. Von Seiten der Besucherinnen und Besucher wurde der Markt auch in «abgespeckter» Version gut aufgenommen. Im urchig dekorierten Alten Schützenhaus herrschte eine angenehme Atmosphäre zum Geniessen, Probieren und Einkaufen. Auch die Festwirtschaft war das ganze Wochenende über gut besucht.

Alles in allem schauen die Ausstellerinnen und Aussteller auf zwei erfolgreiche Tage zurück. Das Organisationskomitee ist positiv gestimmt, dass 2022 wieder eine normale Durchführung des Anlasses möglich ist. Wer die Älplerinnen und Älpler bis dahin unterstützen möchte, der kann dies unter www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch/alpkaesereien tun. Hier finden sich Informationen über alle Alpen sowie alle Möglichkeiten, den Käse direkt vom Hersteller zu erwerben.