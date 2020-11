Beckenried sucht einen neuen Gemeindeschreiber Roger Eichmann hört auf Ende Februar als Gemeindeschreiber auf. Familäre Gründe haben ihn zu dem Schritt bewogen. Der Gemeinderat bedauert seinen Weggang.

Der Gemeinderat Beckenried informierte in einer Medienmitteilung über die Kündigung von Gemeindeschreiber Roger Eichmann. Er wird die Gemeindeverwaltung auf Ende Februar des kommenden Jahres verlassen. Der Gemeinderat bedauert seinen Weggang und dankt ihm für die gute Zusammenarbeit.

Roger Eichmann, Beckenrieder Gemeindeschreiber. Bild: PD

Roger Eichmann arbeitet seit Mai 2019 in einem 80-Prozent-Pensum in Beckenried. «Der Spagat zwischen meiner beruflichen Tätigkeit und der Familie wurde immer schwieriger», sagt er auf Anfrage. Denn an sich sei die Funktion des Beckenrieder Gemeindeschreibers eher ein 100-Prozent-Job. Seine Frau und er teilten sich die Familienarbeit und die Betreuung ihrer drei Kinder. Nun habe er als stellvertretender Gemeindeschreiber im luzernischen Büron eine neue Aufgabe gefunden, sagt der in St. Niklausen bei Horw wohnhafte Eichmann.

Die Gemeinde hat die Stelle nun öffentlich ausgeschrieben und sucht per sofort einen neuen Gemeindeschreiber. Wir streben an, dass die neue Person ein 100-Prozent-Pensum übernimmt, sagt Gemeindepräsident Bruno Käslin auf Anfrage. Als wichtige Eigenschaft für Bewerber nennt Käslin vernetztes Denken. Eine Gemeindeschreiberin oder ein Gemeindeschreiber sei zudem das verwaltungsrechtliche Gewissen des Gemeinderats.