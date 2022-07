Beckenried Das neue Dienstleistungszentrum am Oeliweg füllt sich mit Leben Die Baumaschinen sind weg. Während zweier Tage zügelten Gemeindewerk und Gemeindeverwaltung an den neuen Standort am Oeliweg. Ein neues Zeitalter beginnt.

Eine weitere Zügelfuhre ist angekommen. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 1. Juli 2022)

Und schon wieder fährt der Lastwagen in die Halle des neuen Dienstleistungszentrums am Oeliweg und bringt eine weitere Ladung Büromaterial der Gemeindeverwaltung vom alten, gut eineinhalb Kilometer entfernten Standort an der Emmetterstrasse 3. Nach rund zweijähriger Bauzeit füllt sich der Bau, wo nebst dem Gemeindewerk, das während der Bauzeit in der benachbarten Mosterei Kaeslin Asyl fand, neu auch die Gemeindeverwaltung zu Hause ist.

Vieles hat an diesem Freitagvormittag, dem zweiten und letzten Zügeltag, schon den Weg an den Oeliweg 4 gefunden. Überall stapeln sich Kisten mit Material, das ausgepackt und eingeräumt werden will. Da und dort werden letzte Handgriffe an der Einrichtung getätigt. Nebst dem ganzen Fahrzeugpark und dem Lager werden auch rund die Hälfte des Mobiliars der fast 30 Büroarbeitsplätzen gezügelt. Der Rest des Mobiliars ist neu.

Der neue Empfangsschalter. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 1. Juli 2022)

Gemeindewerk-Geschäftsleiter René Arnold, der den Umzug koordiniert, ist des Lobes voll über den neuen Standort. «Für alle Anliegen werden die Bürgerinnen und Bürger ab Montag an einem gemeinsamen Schalter empfangen, egal, ob sie eine Adressänderunge melden wollen oder ein Anliegen haben, das die Gemeindewerke betrifft, sei es Internet oder Strom», spielt er damit auf einen grossen Vorteil des neuen Dienstleistungszentrums an, wo alles unter einem Dach ist. Ein Vorteil nicht nur für die Bürger. «Dass Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung und der Gemeindewerke neu am selben Standort arbeiten, vereinfacht die Arbeitsabläufe ungemein, und man trifft sich auch in der Pause im Aufenthaltsraum. Dieser informelle Austausch ist auch wertvoll.» Der Besprechungsraum, wo auch der Gemeinderat und die Verwaltungskommission künftig ihre Sitzungen abhalten werden, bietet eine schöne Aussicht auf das Dorf und den See.

In den Genuss der modernen Räumlichkeiten kommt nicht nur die Gemeinde selber. Wer will, kann einen Co-Working-Space mieten. Damit können die Räumlichkeiten anderen zur Verfügung gestellt werden, bis die Gemeindeverwaltung sie später vielleicht einmal selber braucht. Die Büroarbeitsplätze sind nun alle auf derselben Ebene; nicht zu vergleichen mit dem Altbau an der Emmetterstrasse, wo die Büros über drei Stockwerke verteilt waren – und im Gegensatz zu jetzt ohne Lift.

Der Raum, wo auch die Gemeinderatssitzungen abgehalten werden, bietet einen schönen Ausblick auf Dorf und See. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 1. Juli 2022)

Modernste Einrichtungen mit Elektro-Ladestationen

Der Werk- und Gemeindedienst war schon früher an diesem Standort zu Hause. Doch auch er findet nun ganze andere Arbeitsbedingungen vor. Der alte Werkhof wurde bis auf die Grundmauern zurückgebaut, modernisiert und vergrössert. «Die Platzprobleme gehören der Vergangenheit an, nur schon der Umschlagplatz ist jetzt viel grösser als zuvor», sagt René Arnold. «Und die Anlagen und Einrichtungen wie etwa der Kran sind wieder auf dem allerneusten technischen Stand.» Den Mitarbeitenden steht ein zeitgemässer Umkleideraum mit Trocknungsraum und Duschen zur Verfügung.

Auch in der Tiefgarage ist man in der Gegenwart angekommen. Die 33 Parkplätze der Tiefgarage dürfen ab 17.30 Uhr von allen kostenpflichtig benutzt werden. Zwischen 7 und 17.30 Uhr sind mehrere Parkplätze für Mitarbeitende zur Benutzung reserviert. Sämtliche Parkplätze sind für Ladestationen vorbereitet, eine Handvoll bereits damit ausgerüstet. Auch ein paar Fahrzeuge der Gemeinde selber fahren schon mit Strom. «Die Elektromobilität ist auch bei uns ein grosses Thema. Wir werden weitere Fahrzeuge, insbesondere auch für den Werkbetrieb, mit Elektroantrieb anschaffen, nicht nur Autos.»

Die Tiefgarage ist mit Ladestationen ausgerüstet, auch für die gemeindeeigenen Fahrzeuge. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 1. Juli 2022)

Knapp 7 Millionen kostete die Sanierung und Erweiterung des damals sanierungsbedürftigen und zu klein gewordenen Werkgebäudes. Im Mai 2019 sagte die Stimmbevölkerung mit 75 Prozent Ja zum Kredit.