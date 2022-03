Beckenried «A Day To Remember» – Weggefährten erinnern sich musikalisch an Jeff Turner Ein Konzert im Alten Schützenhaus ehrt den verstorbenen Countrysänger, der zuletzt in Beckenried wohnte.

Der verstorbene Countrysänger Jeff Turner. Bild: PD (16. Juli 2010)

Aufgewachsen ist er in Australien. Doch die Hälfte seines Lebens verbrachte der am 1. November 1940 in Sidney geborene Jeff Turner in der Schweiz. Lange Jahre lebte die Country-Legende mit seiner Frau Maria Turner in Buochs, in den letzten Jahren in Beckenried, wo er am 28. Dezember 2020 an den Folgen eines Hirnschlags starb. «Er liebte es, auf dem Land zu leben», erinnert sich Maria Turner, die in Luzern aufgewachsen war. Und so sei man eben nach Nidwalden gezügelt. «Jeff fühlte sich hier sehr wohl.» Er praktizierte in Nidwalden viele Jahre als Chiropraktiker und Osteopath mit Doktortitel.

Doch in Erinnerung dürfte er wohl den meisten als Countrysänger bleiben. Auch mit zunehmendem Alter begeisterte Jeff Turner jährlich mit ausverkauften Konzerten beim Country-Festival im Zürcher Albisgüetli, wo er 2019 nach 60 Bühnenjahren und rund 20 Erfolgsalben unter frenetischem Applaus Abschied nahm.

An seinem letzten Wohnort, in Beckenried, steigt nun zu seinen Ehren am 23. März im Alten Schützenhaus das Konzert «Tribute To Jeff Turner – A Day To Remember». «Die ehemaligen Bandmitglieder fanden, diese Ehre gebühre ihm einfach. Gemeinsam stellten wir das Konzert auf die Beine», erzählt Maria Turner. Die Liste der teilnehmenden Künstler ist lang; sie umfasst rund zwei Dutzend Namen. Nebst sämtlichen Bandmitgliedern (Angelo Signore, Giampiero Colombo, Rolf Raggenbass, Hannes Würgler und Larissa Baumann) treten auch viele ehemalige Wegbegleiter auf.

«Grossartiger Musiker, der die Country-Szene wahnsinnig geprägt hat»

«Zu hören sind Songs, die Jeff selber komponierte, oder Coverversionen», sagt Maria Turner, die das Konzert mitinitiierte. «Das Konzert ist ein Andenken an einen grossartigen Musiker, der die Country-Szene wahnsinnig geprägt hat.» 1984 spielte er in Londons Wembley-Arena mit US-Superstars wie Tammy Wynett, Glen Campbell oder Johnny Cash, brachte im selben Jahr das Zürcher Hallenstadion zum Kochen. Und 1988 gewann er für die Schweiz das Euro-Country-Music-Masters mit der höchsten je erreichten Punktzahl, um nur einige Erfolge seiner künstlerischen Laufbahn zu nennen.

Sie behalte aber nicht nur den Musiker, sondern auch den Menschen Jeff Turner in guter Erinnerung. «Er war eine faszinierende, ausserordentlich vielseitige und interessante Persönlichkeit, liebenswürdig, höflich und grosszügig, mit seinem feinen englischen Humor», sagt die Witwe.