Beckenried Wertstoffsammelstelle kommt unter den Boden Die Sammelstelle beim Schulhaus kann erneuert werden. Der bewilligte 1,5-Millionen-Kredit umfasst aber noch mehr.

Entsorgungsstelle Beckenried Heute Morgen Die Wertstoffsammelstelle neben dem neuen Schulhaus, wie sie sich heute präsentiert.

Der Lärm beim Entsorgen von Glasflaschen gehört bald der Vergangenheit an. Mit deutlichen 78,4 Prozent (1098 Ja zu 302 Nein) sagte das Beckenrieder Stimmvolk am Sonntag deutlich Ja zum Kredit über 1,5 Millionen Franken und damit auch zu einer modernen Wertstoffsammelstelle, die mit der bisherigen kaum noch etwas gemeinsam hat. So wird sie einerseits mit einer Umzäunung und einem Tor vollkommen von der benachbarten Schulanlage getrennt. Vor der Sammelstelle gibt's sieben Parkplätze, um auch für Stosszeiten gewappnet zu sein. Im ungedeckten Bereich der Sammelstelle kommen die Unterflur-Sammelbehälter und die Unterflur-Kartonpressmulde hin, womit das Entsorgen keinen Lärm mehr macht. Auch ein Treppenpodest wird unnötig dank des barrierefreien Einwurfs. Auch die Zufahrt und die Verkehrssicherheit werden verbessert. Und wegen der niedrigen Einwurfhöhe ist die Sammelstelle benutzerfreundliche und behindertengerecht. Die Stimmbeteiligung beträgt 53,5 Prozent.

Die jetzige Sammelstelle, ganz hinten das Alte Schützenhaus. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 25. April 2022)

Auch Haus- und Liegenschaftsdienst profitiert

Ein Teil der Entsorgungsbehälter wird im Obergeschoss des zweigeschossigen Gebäudes untergebracht. Der Rest des Gebäudes steht dem Liegenschafts- und Hausdienst zur Verfügung, der auch für die Schulanlagen, Sportplätze, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und das Alte Schützenhaus zuständig ist. So sind im Obergeschoss auch ein Waschplatz und Räume fürs Personal (inklusive Technik) geplant. Im Erdgeschoss, welches von der Schulseite her zugänglich ist, gibt's vier Lager.

Der Standort befindet sich auf Boden der Gemeinde und der Genossenkorporation Beckenried, welchen die Gemeinde im Baurecht nutzt. Ein zusätzlicher Landerwerb ist nicht nötig, da die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im November 2019 dem Kauf einer Parzelle bei den Schulanlagen für 790’000 Franken zustimmten, um das Gebiet weiterentwickeln zu können.

Das Gebäude wird als länglicher Kubus in Massivbauweise erstellt und gegen aussen hin verkleidet. Die Verkehrsflächen werden asphaltiert und die Rabatte begrünt und mit Einzelbäumen bepflanzt. Die Sammelstelle wird zweckmässig ausgeleuchtet und gestalterisch mit der öffentlichen Beleuchtung abgestimmt werden.

Nun wird das Baugesuch eingereicht. Im September werden die Arbeiten ausgeschrieben und noch in diesem Herbst wird mit den Bauarbeiten begonnen. Der Standort des Provisoriums während der rund neunmonatigen Bauzeit steht noch nicht fest.