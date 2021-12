Beckenried Weshalb Moderatorin Fabienne Bamert im Herzen ein bisschen Nidwaldnerin ist «Samschtig-Jass»-Moderatorin Fabienne Bamert besuchte die landesweit einzigartige SRG Nidwalden. Und sie geizte nicht mit Komplimenten.

TV-Star Fabienne Bamert bei der SRG Nidwalden, hier mit den Ehrenmitgliedern Hanspeter Krummenacher, Kari Graf und Präsident Richi Odermatt (von links). Bild: Romano Cuonz (Beckenried 2. Dezember 2021)

Seit 75 Jahren ist sie ein Phänomen: die SRG Nidwalden. Mit 852 Mitgliedern zählt die Sektion, zusammen mit der Stadt Zürich, zu den Hochburgen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Kein Zentralschweizer Kanton besitzt einen auch nur annähernd so grossen Anteil an der SRG Trägerschaft wie Nidwalden. Fakt ist: Ohne den Verein SRG gäbe es heute in der Schweiz kein öffentliches Medienunternehmen.

«Ihr seid mehr als nur ein Fanklub, und wir zählen auf euch», sagte Edith Baumann Renner (Vizepräsidentin der SRG Zentralschweiz) in Beckenried zu mehr als 100 Personen. In nicht einfachen Zeiten, so Renner, brauche es Botschafter an der Basis, die das SRG-Schiff unterstützten und Flagge zeigten. Und sie nannte die Dinge gleich beim Namen: «Verlage und Medienhäuser rühmen in der Regel den Service public der SRG nicht, sondern sind Konkurrenz und stellen sich ins Zentrum! Mittels Initiative wollen SRG-Kritiker die Medienausgaben pro Haushalt und Jahr auf 200 Franken beschränken, mit dem halben Beitrag wird es aber nicht mehr möglich sein, einen qualitativ hochstehenden Service public aufrechtzuerhalten», warnte Renner.

Fernsehstars zählen auf Nidwalden

Selbst die TV-Stars im Studio Leutschenbach haben schon immer erkannt, wie wichtig eine solide Basis für ihre Arbeit ist. Und so waren denn, im Verlauf der Jahrzehnte, viele in Nidwalden zu Gast: Wysel Gyr, Bernard Thurnheer, Birgit Steinegger, Viktor Giacobbo, Mike Müller, Nik Hartmann und, und, und. Dieses Jahr stellte Präsident Richi Odermatt die «Samschtig-Jass»- und «SRF bi de Lüt»-Moderatorin Fabienne Bamert aus Oberägeri als Stargast vor. Und die Zugerin eroberte die Herzen der Besucherinnen und Besucher: mit Natürlichkeit und Charme. «Ich habe eigentlich schon lange eine heimliche Liebesbeziehung zu Nidwalden», gestand sie.

Da gebe es zahlreiche Berührungspunkte: Am Stanser Markt sei sie gewesen, einen Alpaufzug habe sie miterlebt, ja sogar nachts den Seelisbergtunnel geputzt! «Ein Besuch in Nidwalden ist fast ein bisschen wie ein Heimkommen», erklärte Bamert. Dann erzählte sie, warum sie sich in der Sendung «Samschtig-Jass» mit ihren Gästen so richtig wohlfühle. Sogar den einen oder anderen Blick in ihr Privatleben gestattete sie dem Publikum. So erfuhr man etwa, dass ihr «Herzblatt», der mehrfache Ruder-Medaillengewinner Mario Gyr, ihr den Verlobungsring auf der Spitze eines Viertausenders an den Finger gesteckt habe. Fabienne Bamert war an der GV mitten unter den Leuten. Gekonnt spielte sie bei der Tombola Glücksfee. Oder sie posierte mit den frischgebackenen SRG-Nidwalden-Ehrenmitgliedern für ein Selfie.

Trotz Corona viel TV-Präsenz

«Zwar mussten wir letztes Jahr coronabedingt alle Studioführungen absagen», bedauerte Präsident Richi Odermatt im Jahresrückblick. Trotzdem sei der Kanton immer wieder in Radio und Fernsehen präsent gewesen. Wenig Erfreuliches hatte «Schweiz aktuell» bei den sommerlichen Unwettern aus Wolfenschiessen zu berichten. Umso willkommener aber waren Sendungen zu international erfolgreichen Nidwaldner Sportlerinnen und Sportlern: «Glanz und Gloria» widmete sich dem ehemaligen Autorennfahrer Walter Brun. Den Empfang der Olympia-Goldmedaillen-Schützin Nina Christen begleitete «Schweiz aktuell» und der Spitzenskifahrer Marco Odermatt aus Buochs gab im Sportpanorama Auskunft.

Interessant auch der Auftritt des SRG-Nidwalden-Vizepräsidenten Kari Graf in der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz», wo er mit Stansstad den Wochensieg holte. Apropos: Graf ist nach 26-jähriger, äusserst engagierter Tätigkeit zurückgetreten. Die Versammlung ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Dies, zusammen mit Hanspeter Krummenacher, der 28 Jahre Finanzfachmann im Vorstand der SRG Zentralschweiz war. Beide haben im Radio und am Fernsehen vieles initiiert und bewegt. Für Kari Graf wählte die Versammlung neu Manuela Sommer, Geschäftsleiterin Chinderhuis Nidwalden, in den Vorstand. Richi Odermatt aber – er ist am Erfolg der Nidwaldner SRG massgeblich beteiligt – erklärte sich bereit, das Ruder in den bestimmt turbulenten nächsten beiden Jahren nochmals in der Hand zu behalten.