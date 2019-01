Beckenried: Zwei Unfälle innert weniger Stunden auf dem Lehnenviadukt Am frühen Sonntagmorgen hat es auf dem Lehnenviadukt der Autobahn A2 bei Beckenried gleich zweimal gekracht. Drei Personen wurden mit leichten Verletzungen zur Kontrolle in ein Spital transportiert.

Bei widrige Witterungsverhältnissen kam es auf dem Lehnenviadukt gleich zu zwei verkehrsunfällen. (Bild: Kapo Nidwalden)

In der Nacht auf Sonntag, 4.20 Uhr, war eine belgische Autofahrerin in Beckenried auf der Autobahn A2 in Richtung Norden unterwegs. Ungefähr ein Kilometer vor der Ausfahrt Beckenried verlor die 29-jährige Lenkerin die Herrschaft über ihr Auto. Das Fahrzeug kollidierte anschliessend auf beiden Seiten mit den Fahrbahnbegrenzungsmauern und kam schliesslich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholstreifen zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei der Kollision leicht verletzt und wurden durch den aufgebotenen Rettungsdienst zur medizinischen Kontrolle in ein Spital transportiert.

Nur kurze Zeit später, um zirka 07:20 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autolenkerin auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Auf dem Lehnenviadukt in Beckenried beabsichtigte die Autofahrerin ein italienisches Fahrzeug zu überholen. Bei diesem Überholmanöver kollidierte die in der Region wohnhafte Lenkerin mit ihrem Auto mehrmals mit den Fahrbahnbegrenzungsmauern sowie dem zu überholenden Fahrzeug. Das schleudernde Auto kam schliesslich quer zur Fahrbahn auf dem Überholstreifen zum Stillstand.

Die Verunfallte zog sich bei der Kollision laut Polizeiangaben leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.

Bei den beiden Verkehrsunfällen standen nebst den Angehörigen der Kantonspolizei Nidwalden und des Rettungsdienstes auch Mitarbeiter der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft Zentras sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. (pd/zim)