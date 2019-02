Beckenrieder Sturmwarnleuchte blinkt wieder Bei der Warnanlage in der Rütenen war die Glühlampe kaputt. Matthias Piazza

An elf Standorten rund um den Vierwaldstättersee warnen die Sturmwarnleuchten Bootsfahrer vor aufkommendem Sturm – so etwa in Luzern, Meggen, Gersau, Beckenried, Buochs, Kehrsiten, Stansstad und Alpnachstad und an der Isleten.

Leuchtet das orangefarbene Blitzlicht 40-mal in der Minute auf, wird mit Winden mit Böenspitzen von 25 bis 33 Knoten gerechnet. Leuchtet es 90-mal in der Minute, werden Winde mit Böenspitzen über 33 Knoten erwartet. In beiden Fällen wird dadurch den privaten Bootsfahrern empfohlen, einen sicheren Hafen ansteuern.

Einem Leser unserer Zeitung ist aufgefallen, dass die Anlage in der Rütenen bei Beckenried nicht funktionierte. Pius Bernasconi, stellvertretender Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei Nidwalden, welche für den Betrieb der Nidwaldner Sturmwarnleuchten zuständig ist, bestätigt dies auf Anfrage. «Aufgrund des Hinweises Ihrer Zeitung haben wir die Sturmwarnleuchte in Rütenen kontrolliert und dabei festgestellt, dass sie tatsächlich ausgefallen war. Die Glühbirne war defekt. Diese ist nun ersetzt. Die Anlage funktioniert damit wieder.»