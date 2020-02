Beggo-Plakette widmet sich dem Autobahnviadukt Der Grafiker Markus Amstad hat zum 38. Mal die Fasnachtsplakette der Beckenrieder Beggozunft gestaltet.

Die Beckenrieder Fasnachtsplakette 2020. Bild: Jakob Christen/PD

Am 12.12.1980, Punkt 12.12 Uhr, wurden der Lehnenviadukt in Beckenried und der Seelisbergtunnel, als direkte nach Uri, in einer grossen Feier eröffnet. Diesem Grossereignis widmete 1981 die Beggo-Zunft ihre Fasnachtsplakette. Gestaltet worden war sie vom Stanser Künstler Robi Odermatt (1932–2012). An diesem denkwürdigen Tag konnte die Zunft sagenhafte 800 Stück verkaufen, darunter auch eine an den Zuger Bun­desrat Hans Hürlimann (1918–1994).

Grund genug für die Becken­rieder Zunft, zum 40-Jahr-Jubiläum des Beckenrieder Autobahnabschnittes erneut eine Plakette herauszugeben (Bild). Gestaltet hat sie diesmal der ein­heimische Grafiker Markus Amstad. Sie zeigt den Beggo, der den Lehnenviadukt stützt, damit diese zweitlängste Autobahnbrücke der Schweiz nicht Richtung See abrutscht. Es ist dies bereits die 38. Fasnachtsplakette des einheimischen Künstlers und die 44. in der Zunftgeschichte. Sie ist in Gold und Silber erhältlich.

«Uislumpetä» im Hotel Seerausch

Getragen wird sie hoffentlich ebenfalls in grosser Anzahl am kommenden Beckenrieder Fasnachtssamstag, 22. Februar, ab 14.15 Uhr beim grossen Beggo-­Umzug zu Ehren von Zunftmeister Matthias II. und Gemahlin Stefanie. Fasnächtlich weiter geht es anschliessend mit einem Guuggenkonzert und dem Festbetrieb beim Alten Schützenhaus, gefolgt von der legendären Schränzer-Nacht.

Die Beggo-Fasnacht 2020 unter dem Motto «Idefix bei den Sumoringern» endet am Güdisdienstag mit der «Uislumpetä» im Hotel Seerausch.