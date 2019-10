Bei der Hergiswiler Autobahn-Baustelle blitzte es fast 2000 Mal Die Geschwindigkeit bei der A2-Baustelle Hergiswil ist reduziert. Daran halten sich nicht alle. Statt mit Tempo 60 fuhren Einzelne über 90. Matthias Piazza

Die Baustelle A2 bei Hergiswil: Hier darf nur mit 60 km/h gefahren werden. (Bild: Nadia Schärli, 30. Juli 2019)

Es ist zurzeit eng auf dem Hergiswiler Autobahnabschnitt. Während der Verkehr in Richtung Luzern rollt, sind Bauarbeiter nur wenige Meter daneben mit einem verkehrstechnischen Grossprojekt beschäftigt. Die Autobahn wird talseitig verbreitert, der Pannenstreifen zur dritten Fahrspur ausgebaut, die bei hohem Verkehrsaufkommen für den Verkehr freigegeben wird. Eine neue Lärmschutzwand entsteht.



Wegen der Baustellensituation fliesst auf einer Fahrspur in der Galerie der Verkehr in Richtung Norden statt Süden. Um die Sicherheit der Arbeiter auf dieser stark befahrenen Baustelle mit Baustellenverkehr zu gewährleisten, wurde die Höchstgeschwindigkeit von 100 beziehungsweise 80 Kilometern pro Stunde auf Tempo 60 in beide Richtungen heruntergesetzt.



Daran halten sich die meisten. Das ergab die Auswertung einer Geschwindigkeitskontrolle, welche die Kantonspolizei Nidwalden zwischen dem 16. September und dem 9. Oktober durchführte, wie die Polizei am Donnerstag in einer Medienmitteilung schrieb.

Richtung Süden fuhren fast sieben Prozent zu schnell

Die semistationäre Anlage (Anhänger), die in der besagten Zeit in Fahrtrichtung Norden bei der Einmündung der A8 in die A2 stand, passierten insgesamt 84597 Fahrzeuge. 1485 Lenker oder rund 1,8 Prozent fuhren zu schnell. Bei 1466 Personen flattert in den nächsten Wochen «lediglich» ein Bussenzettel ins Haus, da sie höchstens 20 Kilometer in der Stunde zu schnell fuhren. Das gibt eine Ordnungsbusse von 40 bis 240 Franken. Bei 19 Lenkern war die Überschreitung der Geschwindigkeit höher. Bei ihnen legt die Staatsanwaltschaft die Strafe fest.