Bereits über 7000 Aufrufe: «Verfahre» von Kari Kreidler ist der offizielle Song der 11. Teffli-Rally

Am 16. und 17. August findet bereits zum 11. Mal die Teffly-Rally in Ennetmos statt. Am Mittwoch wurde der neue offizielle Song dazu veröffentlicht: «Verfahre» von Kari Kreidler. Er hat auf Youtube bereits über 7000 Klicks.