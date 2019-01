Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG hat gleich drei Sitze im Verwaltungsrat neu zu besetzen An der Generalversammlung der Klewenbahnen kommt es im Herbst 2019 zu Neubesetzungen im Verwaltungsrat. Anton Mathis und Oscar Amstad treten zurück. Ein weiterer Sitz ist schon länger vakant.

Schneeräumung auf den Pisten auf Klewenalp. (Bild: Corinne Glanzmann (Klewenalp, 12. Dezember 2018))

Die Verwaltungsratsmitglieder Anton Mathis und Oscar Amstad haben ihre Demission bekanntgegeben. «Der Verwaltungsrat bedauert die beiden Rücktritte sehr», heisst es in einer Medienmitteilung der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG vom Dienstagmorgen. Man werde bis Ende April Anforderungsprofile für drei neue Mitglieder des Verwaltungsrates erarbeiten. Neben Amstad und Mathis ist ferner ein Ersatz für das ehemalige Verwaltungsratsmitglied Oliver Fuchs zu bestimmen.

Anton Mathis gehört sitzt seit elf Jahren als Vertreter der Gemeinde Emmetten im Verwaltungsrat. Seine Aufgabe bestand unter anderem darin, die Anliegen der Gross­aktionäre zu Gunsten der Unternehmung einzubringen und die Neuaus­richtung im Bereich Marketing mit der regionalen Vermarktung strategisch aufzugleisen. Oscar Amstad gehört seit vier Jahren dem Verwaltungsrat an. «Er hat mit seinen Kenntnissen und seinem Wissen in den Bereichen Finanzen, Organisation und Administration viel geleistet», so die Mitteilung. Die Umstellung auf die neue Rechnungslegung sowie die Verbesserung der Liquidität seien ihm ein grosses Anliegen, heisst es unter anderem. (om)