Berglauf Der Stanser Hausberg als Herausforderung: Am Sonntag ist es wieder so weit Zum 35. Mal lockt der Stanserhornlauf – der Berglauf-Klassiker schlechthin. Anmelden kann man sich auch kurzfristig.

Der Stanserhorn-Berglauf ist nichts für Warmduscher. Zum einen, weil das Rennen bei jedem Wetter stattfindet, zum andern, weil dabei 11 Kilometer und 1416 Höhenmeter zu überwinden sind. Vom Gesamterlebnis her ist er in der Laufszene ein echter Klassiker, der von allen neun Rennen am meisten Läufer und Walker anzieht. Dazu OK-Präsident Peter Achermann: «Nach der etwas abgespeckten Durchführung 2021 infolge Corona erwarten wir am Sonntag wiederum 300 bis 400 Läuferinnen und Läufer.» Unter ihnen seien wiederum zahlreiche Spitzenläufer aus fast allen Schweizer Landesteilen und dem grenznahen Ausland, aber vor allem Hobbysportler aller Altersklassen.

Die Läuferinnen und Läufer wurden vor vier Jahren wenige hundert Meter vor dem Ziel auf dem Stanserhorn von den Zuschauern lauthals angefeuert. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 1. Juli 2018)

Anmelden kann man sich online noch bis Samstagabend oder am Sonntag eine Stunde vor dem Start. Neu ist die Liste der Angemeldeten online einsehbar. Anmelden kann man sich ebenfalls in den Filialen von Achermann Sport in Stans, Alpnach und und Engelberg.

Auch Nordic Walker willkommen

Der Stanserhorn-Berglauf ist nicht nur bei ambitionierten Leistungssportlern sehr beliebt, sondern auch bei Nordic Walkern, welche fünf Minuten nach den Läufern um 9.05 Uhr auf dem Stanser Dorfplatz starten. «Ob als Bergläufer, Walker oder als Zuschauer an der Strecke oder auf dem Gipfel: Unser Event ist für alle ein Spektakel der besonderen Art», sagt OK-Präsident Peter Achermann. Damit alles reibungslos funktioniert, dafür sorgen ein 15-köpfiges Organisationskomitee sowie zahlreiche freiwillige Helfer. Übrigens: Angehörige von teilnehmenden Läuferinnen und Läufern können die Stanserhornbahn bis 9.30 Uhr zum halben Preis benützen.