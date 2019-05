Beträchtlicher Sachschaden nach Unfall in Buochs Am Sonntagabend ist ein Autofahrer mit seinem Sportwagen verunfallt. Der Mann kam mit dem Schrecken davon.

(pd/rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Nidwalden am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr bei der Autobahneinfahrt A2 in Buochs. Der 21-jährige, einheimische Lenker war auf der Buochserstrasse in Richtung Verzweigung Hobiel unterwegs. Nachdem er links in die Autobahneinfahrt in Richtung Norden abgebogen war, verlor er beim Beschleunigen seines Sportwagens die Herrschaft über das Fahrzeug. Dieses schleuderte anschliessend nach rechts weg und kollidierte mit einem Zaun.

Danach stoppte der Wagen in der Wiese. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Ein aufgebotenes Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug und transportierte es ab. Der beschädigte Zaun wurde durch Mitarbeiter des Nationalstrassenunterhaltsdienstes zentras repariert.