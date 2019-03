Betschart wird Pfarradministrator in Stans Nach dem Tod von Pfarrer David Blunschi hat der Kirchenrat beschlossen, ein Dreier-Team für die Pfarreileitung einzusetzen.

Die Pfarrkirche Stans. (Bild Dominik Wunderli)



(pd/mvr) Melchior Betschart, bisheriger Pfarrhelfer, übernimmt die Funktion als Pfarradministrator, Marino Bosoppi wird Pfarreibeauftragter, Claudia Halter-Häfliger leitet alle administrativen Belange, wie der Kirchenrat auf Anfrage mitteilt. Ab Sommer soll zudem der 41-jährige gebürtige Inder John Joy das Pfarreiteam im Bereich Liturgie und Seelsorge verstärken. Er tritt die Stelle als mitarbeitender Priester am 1. August an. Seit knapp fünf Jahren wirkt er als Vikar im Seelsorgeraum Altdorf und im Urner Oberland. In Uri wird sein Wegzug bedauert, denn er leiste sehr gute Arbeit und sei mit seiner frohen Art ein richtiger Aufsteller. Die Pfarrei Stans will überdies die enge Zusammenarbeit mit der Kaplanei Büren bewusst weiterhin pflegen.