Bevölkerungsschutz-Zentrum «Weisch nu»: Das Nidwaldner Krisenzentrum bewährt sich seit zehn Jahren Auch der kantonale Führungsstab fühlte sich während seines Corona-Einsatzes wohl im Bevölkerungsschutz-Zentrum Wil bei Oberdorf. Dazu trugen auch die Erfahrungen aus dem Hochwasser 2005 bei.

Während der ausserordentlichen Lage koordinierte der kantonale Führungsstab vom Bevölkerungsschutz-Zentrum in Wil bei Oberdorf aus die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Kanton. Es war damit das Nidwaldner Nervenzentrum während der ersten Coronawelle. Zusammen mit verschiedenen Mitarbeitern der Verwaltung und Spezialisten aus dem Kanton kümmerten sich die Mitglieder des Führungsstabes vier Monate lang um gesundheitliche Belange, beschafften Schutzmaterial, stellten das benötigte Personal bereit und informierten die Bevölkerung.

Der kantonale Führungsstab tagte im Bevölkerungsschutz-Zentrum während der ersten Coronawelle unter der Leitung von Ruedi Wyrsch (stehend). Bild: PD (Oberdorf, 1. April 2020)

Es war nicht nur für den Führungsstab ein Härtetest, sondern auch für das Bevölkerungsschutz-Zentrum, das in seinen zehn Jahren seit Inbetriebnahme noch nie so lange den Führungsstab beherbergte. Davor gab es seit 2011 «bloss» einige Hochwasserereignisse zu managen, die die Notorganisation jeweils nur wenige Tage forderte.

Ruedi Wyrsch, der als Chef des Zivilschutzes den Führungsstab im vergangenen Frühling interimistisch leitete, zieht eine positive Bilanz zum längsten Führungsstabeinsatz seit zehn Jahren. «Der Standort hat sich auch über eine so lange Einsatzzeit sehr bewährt.» Dank der grosszügigen Räume habe man mit wenigen Anpassungen auch die coronabedingten Abstände unter den Mitarbeitern einhalten können.

Zivilschutz und Swissint profitieren vom zentralen Standort

Doch auch in «normalen» Zeiten habe sich der 9,2 Millionen Franken teure viergeschossige Bau auf der Wiler Allmend zwischen der Holzverstromungsanlage, welche die Heizwärme liefert, und dem Swissint-Camp sehr bewährt. So auch für den Zivilschutz, der dort ebenfalls untergebracht ist. «Sämtliche Büros, die Schulungsräume, das Lager und dieTrainingsparkours für verschiedene Rettungs- und Bergungseinsätze sind nun am selben Standort», hebt Ruedi Wyrsch hervor. Auch für die Swissint, die eingemietet ist und Soldaten auf friedensfördernde Einsätze vorbereitet, gehören seit der Inbetriebnahme des Baus am 3. Januar 2011 die Zeiten der Verzettelung der Vergangenheit an. Zuvor waren nämlich Teile der Swissint in Provisorien und alten Baracken untergebracht.

Das Bevölkerungsschutz-Zentrum während des Baus. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 11. September 2009)

Der multifunktionale Bau, wofür der Landrat und im Februar 2009 auch das Nidwaldner Stimmvolk ihren Segen gaben, war das Ergebnis der Erfahrungen vom Hochwasser 2005. Einerseits wurde damals das aus dem Jahre 1973 erbaute Zivilschutz-Ausbildungszentrum in Wil überschwemmt und massiv beschädigt. Andererseits stellte sich heraus, dass der Standort des kantonalen Führungsstabes bei der Kantonspolizei Nidwalden nicht ideal ist. Er musste nach zwei Tagen wegen Platzproblemen geräumt werden und konnte in die zufällig wegen Umbau leerstehende Kaserne Wil-Oberdorf einziehen. Damit sich diese Probleme bei einem weiteren Ereignis nicht wiederholen, entschied man sich für den Standort auf der Wiler Allmend – überflutungssicher auf erhöhtem Terrain und mit eigener Notstromversorgung.

Vorzeigebau für Obwalden und Schaffhausen

Ruedi Wyrsch spricht von einem Vorzeigebau, der auch nach zehn Jahren noch immer auf der Höhe der Zeit sei. «Schon Verantwortliche aus Obwalden besichtigten unser Zentrum, als sie ihr neues Logistikzentrum für den Zivilschutz planten. Und auch aus anderen Kantonen zeigten sich Fachleute beeindruckt, selbst aus Schaffhausen.»

Ein Blick über das Übungsgelände mit dem Bevölkerungsschutz-Zentrum (Gebäude im Hintergrund links) am Wochenende der offenen Tür. Bild: André A. Niederberger (Oberdorf, 15. Mai 2011)