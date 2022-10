Bevölkerungsumfrage Wie altersfreundlich ist Dallenwil? Mit einem Fragebogen will der Gemeinderat die Bedürfnisse der Bevölkerung in Bezug aufs Alter ermitteln.

Dallenwilerinnen und Dallenwiler, die 60 Jahre oder älter sind, erhalten in diesen Tagen Post vom Gemeinderat. Auf einem zwölfseitigen Fragebogen will er von seinen Bürgerinnen und Bürgern wissen, welche Wünsche sie in Bezug auf ein altersfreundliches Dallenwil haben, welche Veränderungen sie an ihrem Wohnort wünschen, damit sie sich auch im Alter wohlfühlen, wie sie die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr oder die Einkaufsmöglichkeiten in Dallenwil beurteilen. Auch das Angebot ambulanter Dienste wie Spitex, Fahrdienst oder Mahlzeitendienst soll kommentiert werden.

Der Ortsteil Dallenwil. Bild: Florian Pfister (26. Juli 2022)

«Auch in Dallenwil nimmt der Anteil der über 60-Jährigen zu. Für dieses wachsende Segment wollen wir ebenfalls eine attraktive Gemeinde bleiben», begründet Gemeinderätin und Sozialvorsteherin Andrea Banz die Lancierung der Bevölkerungsumfrage. Diese kam bereits in anderen Nidwaldner Gemeinden zum Einsatz, wurde in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle Gesundheitsförderung und Integration auf die Bedürfnisse von Dallenwil angepasst und auch von Pro Senectute Nidwalden unterstützt und begleitet. Gemäss Bundesamt für Statistik sind im Kanton Nidwalden rund 20,9 Prozent 65 Jahre alt oder älter, was gar leicht über dem Schweizer Durchschnitt von 18,7 Prozent liegt.

Sozialvorsteherin Andrea Banz. Bild: PD

Dass Handlungsbedarf entstehe, wisse sie auch aus Gesprächen mit der Bevölkerung. «Häufig äussern die Leute den Wunsch nach mehr altersgerechten Wohnungen mit externer Betreuung, damit sie solange wie möglich in Dallenwil leben können – einer Gemeinde ohne Alters- oder Pflegeheim. Ein Umzug in eine solche Institution würde den Wegzug aus der Gemeinde bedeuten, etwa nach Stans», so Andrea Banz. Von den knapp 1900 Einwohnerinnen und Einwohnern leben etwa 120 in Wiesenberg und gut 130 auf Wirzweli. In den abgelegenen Ortsteilen komme einer guten Versorgung älterer Leute eine besondere Bedeutung zu.

Mit der breit angelegten Umfrage wolle sich der Gemeinderat ein umfassendes Bild verschaffen, was mit vereinzelten Rückmeldungen nicht möglich sei.

Auch jüngere Leute erhalten den Fragebogen

Wenn ausserdem jüngere Leute diesen Fragebogen in ihrem Briefkasten finden, ist dies kein Fehler, sondern gewollt. «Wir wollen auch die Meinung der Jüngeren abholen. Auch wenn für sie das Alter noch in weiter Ferne ist, sind ihre Ansichten zu diesem Thema sehr wertvoll», erklärt Andrea Banz. Darum sei der Fragebogen auch an einige zufällig ausgewählte jüngere Personen verschickt worden.

Die Fragebögen würden nicht einfach in der Schublade verschwinden. «Nächsten Frühling wollen wir die Ergebnisse an einem öffentlichen Anlass vorstellen.» In einem nächsten Schritt werde dann eine Arbeitsgruppe die Bedürfnisse mit Fachpersonen erarbeiten und daraus Massnahmen ableiten, die sie dann dem Gemeinderat als Empfehlung unterbreite.

Wer will, dass seine Bedürfnisse in der Umfrage einfliessen, muss den Fragebogen bis am 6. November an die Gemeindeverwaltung zurücksenden. Wer sich noch mehr einbringen will, kann zudem in der Arbeitsgruppe mitwirken.