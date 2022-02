Bilanz Nidwaldner Kantonalbank schreibt 16,2 Mio. Gewinn Die NKB hat ein sehr gutes Jahr hinter sich. Ein Wachstum fand vor allem bei den Wertschriften und im Hypothekargeschäft statt. Das Zinsgeschäft ist jedoch weiter zurückgegangen.

Der Geschäftserfolg der NKB beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt 28,9 Mio. Franken. Das sind 2,1 Mio. respektive 8,0 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Bank in einer Medienmitteilung aufzeigt. Das Zinsengeschäft ist mit einem Netto-Erfolg von 9,4 Mio. um 0,2 Mio. (0,4%) gesunken. Darin berücksichtigt sind 1,7 Mio. Rückstellungen für latente Ausfallrisiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. «Zudem widerspiegelt das Zinsergebnis den hart umkämpften Hypothekarmarkt», heisst es in der Mitteilung. Bankratspräsident Daniel Bieri dazu: «Unter Berücksichtigung des lang anhaltenden Negativzinsumfelds sind wir mit dem erzielten Zinsergebnis zufrieden.»

Wertschriftenhandel boomt

Einen aussergewöhnlichen Beitrag zum Geschäftserfolg lieferte einerseits der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft, der um 2,0 Mio. (+30,3%) auf 8,6 Mio. wuchs. Andererseits gelang es der NKB, den Handelserfolg um 1,1 Mio. (+22,3%) auf 6,2 Mio. Franken zu steigern. Gründe für dieses starke Wachstum sieht Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB, in der Marktentwicklung: «Die Aktienmärkte haben ein sehr starkes Jahr hinter sich. So erreichte der Swiss Market Index (SMI) im November 2021 mit 12’600 Punkten gar ein Allzeithoch.» Von dieser positiven Performanceentwicklung haben sowohl die NKB als auch ihre Anlagekundinnen und -kunden profitiert.

Ein weiterer Grund liege zudem in der persönlichen Kundenberatung. Heinrich Leuthard erklärt: «In Anbetracht der weiterhin tiefen Sparzinsen und der gleichzeitig günstigen Entwicklung der Aktienmärkte konnten wir unseren Kundinnen und Kunden aufzeigen, dass sie Teile ihres Vermögens in Wertschriften investieren. So haben im vergangenen Jahr viele eine positive Rendite erzielt.» Das Depotvolumen stieg um 296,4 Mio. (+13,8%), während sich das Wachstum der Kundengelder mit 37,1 Mio. (+1,0%) deutlich abflachte.

Wachstum im Hypothekargeschäft

Die Kundenausleihungen stiegen um 200,5 Mio. Franken (+4,6%) auf 4,6 Milliarden. Das starke Wachstum im Hypothekargeschäft hängt laut Heinrich Leuthard hauptsächlich mit der aktuellen Entwicklung im Nidwaldner Immobilienmarkt zusammen: «Im Kanton Nidwalden herrscht seit Jahren eine unverändert hohe Nachfrage nach Eigenheimen. Dieser Trend hat sich im vergangenen Jahr weiter verstärkt, da unsere Kundinnen und Kunden ihr Kapital im lang anhaltenden Negativzinsumfeld vermehrt auch in Sachanlagen wie Immobilien anlegen.» Per Ende Jahr ist die Bilanzsumme auf 6,2 Milliarden (+5,4%) angewachsen.

Kanton erhält 10,7 Mio.

Nach Abschreibungen und Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken weist die NKB einen verteilbaren Jahresgewinn von 16,2 Mio. aus. Davon werden 9,6 Mio. Dividende an den Kanton Nidwalden ausgeschüttet. Zusätzlich erhält der Kanton 1,1 Mio. als Abgeltung für die Staatsgarantie. Die Dividende pro Partizipationsschein beträgt unverändert 60 Franken, was einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent entspricht.

Der Trend der Digitalisierung widerspiegelt sich auch bei der NKB. 9 von 10 Banktransaktionen werden heute digital abgewickelt. In dieselbe Richtung wies auch die Einführung der Visa Debit, welche die Maestro-Karte ersetzte: Diese ermöglicht auch das Zahlen in Onlineshops. Die NKB beschäftig sich im kommenden Jahr vor allem mit der Unternehmensstrategie. Bereits eröffnet wurde Anfang Jahr die Geschäftsstelle Nähseydi in Buochs/Ennetbürgen. Weiter kündigt die Bank einen Wechsel in der Geschäftsleitung an. Der 37-jährige Finanzspezialist Rico Weber tritt per 19. April 2022 die Funktion als Leiter Firmenkunden und Finanzierungen an. Damit folgt er auf Philipp Müller, der nach über sechs Jahren bei der NKB im Mai 2022 in die wohlverdiente Pension gehen wird.