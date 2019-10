Bildstrecke

Erinnerungen an eine fantastische Weltreise

Jahrelang reisten die Stanser Ruth und Walter Odermatt in ihrem Wohnmobil kreuz und quer durch die Welt. Nun sind sie wieder zurück in der Schweiz und können in ihren Erinnerungen schwelgen. Hier finden Sie einige ihrer eindrücklichsten Erlebnisse.