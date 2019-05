Jeremias Gotthelfs «Die Schwarze Spinne» in Ennetmoos

Gotthelfs «Die schwarze Spinne» als groteske Bauernapokalypse mit starken Bildern: Am Mittwoch war Vorpremiere des Freilichttheaters in einer Fassung von Christoph Fellmann und Ursula Hildebrand in Ennetmoos.