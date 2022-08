«Brass on Stage» Brass-Fans aufgepasst: In Hergiswil spielen diese fünf Blasmusikformationen unter freiem Himmel Die Guggenmusik Lopper-Gnome organisiert dieses Jahr wieder das Open Air Brass on Stage. Das Areal auf der Rössliwiese wird für die 15. Durchführung etwas vergrössert.

Am Samstag, 6. August, geht auf der Hergiswiler Rössliwiese das Festival Brass on Stage über die Bühne. Es ist bereits die 15. Durchführung des Brass-Open-Airs, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Auf die Beine gestellt wird das Ganze von der Guggenmusik Lopper-Gnome aus Hergiswil.

Das Open Air beginnt um 17 Uhr. Was als Familienfest beginnt, verwandelt sich bei der Dämmerung komplett, heisst es in der Mitteilung weiter. Denn je später der Abend, desto fetziger und lauter werde die Musik.

«Brass on Stage» soll auch dieses Jahr zum Treffpunkt der Innerschweizer Brass-Szene werden. Bild: Izedin Arnautovic (Hergiswil, 12. August 2017)

So präsentiert sich das Line-up

Eingeläutet wird der Abend von der Kleinformation Edelschweiss aus Luzern. Sie bringen Musik von bekannten Schlagern bis zu Volkshits und Swiss-Sound mit. Sie werden abgelöst durch Harmonix Brass, die ein Spektrum von Mnozil Brass bis zu Elvis Presley, Abba und Queen bieten.

Arrangements von Earth, Wind and Fire, Tower of Power und weiteren Funkgrössen spielt die dritte Band, die Bigband No Limits. Einen eigenen Sound mit Funk- und Dancebeat, Soulgesang und Rap bringt die zweitletzte Band Pocket Rockets auf die Bühne.

Als Höhepunkt des Abends bezeichnen die Organisatoren den letzten Act, Traktorkestar. Als eine der bekanntesten Brassbands der Schweiz soll Trakorkestar dem Publikum zum Schluss mit angesagtem Balkan-Brass einheizen.

Mit dem Line-up wollen die Organisatoren ihrem Publikum eine möglichst grosse Bandbreite der Brass-Musik aufzeigen. «Ich glaube, das ist uns mit den fünf auftretenden Bands gelungen», wird OK-Präsident Thomas Stalder in der Mitteilung zitiert.

Besserer Blick auf die Bühne

Rund 1000 Gäste werden erwartet. Neben der Musik bieten die Organisatoren auch Speis und Trank. So werden am Samstag eine Bar und ein Food-Corner mit Grill auf der Rössliwiese stehen. Das Konzertgelände sei dieses Jahr etwas grösser, damit die Verpflegungsstände besser zugänglich sind. Zudem soll auch der Blick auf die Bühne auf dem gesamten Areal besser sein.

Der Eintritt ist für alle Besucherinnen und Besucher frei. Wer will, kann die Organisatoren aber mit dem Kauf eines Open-Air-Pins im Wert von fünf Franken unterstützen.