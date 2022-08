Dallenwil Braunviehzüchter feiern Jubiläum An der 90. GV hat die Braunviehzuchtgenossenschaft Dallenwil auf gute Leistungen der Tiere zurückgeblickt und zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt.

Präsident Adolf Odermatt (Mitte) mit den Neugewählten: Bruno Niederberger (links) und Michael Amstutz (rechts). Bild: Franz Niederberger (14. August 2022)

Die Braunviehzuchtgenossenschaft Dallenwil hat am 14. August ihren 90. Geburtstag gefeiert. Auf der Alp Lochhütte in Wiesenberg begrüsste Präsident Adolf Odermatt eine grosse Anzahl Mitglieder zur GV, die nach einem Jahr Unterbruch zur Freude aller Anwesenden wieder im üblichen Rahmen stattfinden konnte.

Beat Odermatt, Verbindungsmann im Vorstand, stellte in seinem Rückblick die sehr guten Leistungen der Tiere in den Vordergrund, die an verschiedenen Tierschauen erzielt wurden. Einer der Höhepunkte war die Jubiläumsschau «Bruna» des Dachverbandes Braunvieh Schweiz, der das 125. Jubiläumsjahr mit der Ausstellung vom 2. bis 9. April in Zug feierte.

Zwei Neue in den Vorstand gewählt

Die Vereinsrechnungen der Jahre 2020/21 fielen ausgeglichen aus, wie Kassier René Niederberger informierte. Den Rücktritt aus dem Vorstand gaben Albert Gut und Beat Odermatt. Neu wählte die Versammlung Bruno Niederberger und Michael Amstutz in den Vorstand. Für weitere zwei Jahre erhielt Roman Odermatt das Vertrauen. Im Anschluss an die GV wurde gefachsimpelt und das feine Essen von Katrin und Adolf Odermatt genossen.