Brunni Bahnen werden schweizerischer «Skiareatestsieger» Das Ausflugsgebiet gewinnt in mehreren Kategorien eine Auszeichnung.

(stp) Die Brunni-Bahnen Engelberg sind «Skireatestsieger». Dies geht aus einer entsprechenden Mitteilung hervor. Der internationale Skiareatest ist «ein anonymer Qualitäts-Check» und testet seit 25 Jahren teilnehmende Skigebiete und Tourismusdestinationen im Winter und Sommer, heisst es in der Meldung der Brunni-Bahnen weiter.

Die Engelberger Brunni-Bahnen haben dabei gleich in mehreren Kategorien gewonnen. Zunächst hat sie die zuständige Jury als «Skieareatestsieger in Gold der Schweiz» ausgezeichnet. Zudem wurden dem Unternehmen die Trophäen für «Beste Kinderangebote in Gold» verliehen. Auch das Bergrestaurant und die Freundlichkeit des Kassateams wurden honoriert. Zudem erhalten die Brunni-Bahnen die «Nachhaltigkeitstrophy».