Bücher aus Stans werden zu Kinofilm-«Statisten» Für den Film über Reformator Ulrich Zwingli brauchte es authentische Bücher aus der damaligen Zeit. Dabei wurde die Filmcrew auf die Buchhandlung von Matt in Stans aufmerksam. Diese bot gerne Hand und lieh für längere Zeit rund 250 alte Werke aus. Oliver Mattmann

Ulrich Zwingli (Max Simonischek) in seinem Arbeitszimmer mit Büchern aus dem Antiquariat von Matt in Stans. (Bild: Screenshot aus dem Film)

Der Film über den Zürcher Reformator Ulrich Zwingli (1481-1531), der in diesen Tagen in den Kinos angelaufen ist, wird als teuerste Schweizer Produktion aller Zeiten bezeichnet. «Wir sind nicht mitschuldig daran», sagt der Stanser Buchhändler Martin von Matt und lacht. Aus dem Antiquariat seines Buchhauses durfte er den Filmemachern rund 250 alte Werke als Kulisse zur Verfügung stellen. Wenn Hauptdarsteller Max Simonischek alias Zwingli jeweils in seinem Arbeitszimmer zu sehen ist, dann haben im Hintergrund die Werke aus Nidwalden ihren «Auftritt». «Es hat schon das eine oder andere wertvolle Buch darunter», erzählt Martin von Matt, relativiert aber sogleich: «Wenn ich von wertvoll rede, dann meine ich vielleicht 150 bis 300 Franken.» Bei der Auswahl seien sie von Antiquar Gerhard Becker beraten worden. «Um ein authentisches Bild zu vermitteln, mussten die Bücher natürlich aus dem 16. Jahrhundert stammen», so Martin von Matt.

Kommt hinzu, dass die Filmproduzenten um Regisseur Stefan Haupt die Bücher nicht gekauft, sondern lediglich ausgeliehen haben für etwas mehr als ein halbes Jahr. «Sie zu kaufen hätte einerseits einiges gekostet, andererseits aber auch keinen Sinn gemacht. Wo sollten sie nachher mit all den Büchern hin?», so Martin von Matt. Zwar habe man fürs Erfassen der Bücherliste, Einpacken und Auspacken eine kleine Entschädigung erhalten, doch darum sei es ihm nie gegangen. «Wir haben gerne Hand geboten, von Kultur zu Kultur sozusagen», sagt der Buchhändler. Die Filmcrew sei verantwortungsbewusst mit den Büchern umgegangen und habe diese unversehrt zurückgebracht. Martin von Matt hat sich deswegen auch nie Sorgen gemacht. «Die Bücher aus dieser Zeit sind dank der damaligen, aufwendigen Verarbeitungsmethode von ganz anderer Qualität. Viele sind trotz häufigem Gebrauch in weitaus besserem Zustand als zum Beispiel ein Buch, das erst 50-jährig ist.»

Antiquariat umfasst über 100'000 Werke

Weshalb die Filmemacher ausgerechnet auf die Stanser Buchhandlung zugegangen sind, weiss deren Inhaber gar nicht so genau. «Wir haben in der Schweiz den Ruf als Antiquariat mit dem grössten Anteil an theologischen Werken. Vermutlich hat dies zur Anfrage beigetragen», glaubt Martin von Matt. Das Reich in ihrem Antiquariat umfasst über 100'000 Werke, darunter alleine rund 3'000 Bibeln. «Eine Vielzahl der Bücher stammt eben gerade aus der Zeit vor, während und nach Zwinglis Wirken. Diese Epoche ist unser Spezialgebiet.»

Das Antiquariat respektive die darin zu entdeckenden historischen Werke haben übrigens nicht zum ersten Mal als Kulisse gedient. So haben diese auch schon als Sujet hergehalten etwa für Themen- und Symbolbilder einer Fotoagentur. Bei Führungen durchs Antiquariat wird dies gerne erwähnt, und nun kommt neu der Part im Zwingli-Film dazu, auch wenn Martin von Matt – bescheiden, wie man ihn kennt – darüber sagt: «Es war eine schöne, kleine Episode, mehr aber nicht.» Nur eine Episode hin oder her, von Matt ist gespannt auf den Kinofilm, den er nächstens schauen gehen will, «und natürlich darauf, wie viele unserer Bücher ich erkennen werde», sagt er lachend.