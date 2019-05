Bücher und DVDs tauschen in der Kantonsbibliothek Nidwalden Vom 14. Mai bis am 6. Juni können in der Kantonsbibliothek Nidwalden nicht mehr gebrauchte Bücher, DVDs und Hörbücher abgegeben werden. Mitte Juni lädt die Bibliothek zur Büchertauschbörse ein.

Am 14. und 15. Juni kann an der Büchertauschbörse gestöbert werden. (Bild: PD)

(pd/rub) Am 14. und 15. Juni findet in der Kantonsbibliothek Nidwalden die Büchertauschbörse statt. Wie die Kantonsbibliothek in einer Mitteilung schreibt, können ab dem kommenden Dienstag, 14. Mai, Medien abgegeben werden. An der Büchertauschbörse können Bücher und DVDs kostenlos mitgenommen werden. Dazu wird in der Bibliothek eine Fläche zur Verfügung gestellt. «Stöbern und Treffen» lautet das Motto der Büchertauschbörse.

Saubere und gut erhaltene Romane (maximal 15-jährig), Sachbücher (maximal 10-jährig), Kinder- und Jugendbücher (maximal 15-jährig) sowie DVDs und Hörbücher können abgegeben werden. Zeitschriften, Reihen, Nachschlagewerke, Lexika und Musik sind nicht Bestandteil der Börse. Das Maximalalter der Bücher dient dazu, dass die Besucher ein aktuelles Angebot vorfinden. Dieses wird am Freitag, 14. Juni, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 13 Uhr, in der Bibliothek an der Engelbergstrasse 34 präsentiert.