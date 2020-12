Büren in Nidwalden Vollbrand in einem Wohnhaus - 90 Personen im Einsatz In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich in Büren NW in einem Wohnhaus ein Brand ereignet. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde niemand.

Das Haus brannte vollständig nieder. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

(chi) Am Samstag, kurz vor 2 Uhr in der Nacht, erhielt die Kantonspolizei Nidwalden von Drittpersonen telefonisch die Meldung, dass oberhalb Büren NW im Gebiet des «Buochserberg» ein Haus brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand das Wohnhaus, welches sich angrenzend an ein weiteres Gebäude befindet, bereits in Vollbrand.

Ein Übergreifen des Brandes auf das danebenstehende Gebäude konnte verhindert werden. Das Haus brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder.

Die im Haus wohnhafte Person wurde kurzzeitig medizinisch betreut. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

90 Personen standen im Einsatz

Die im Haus wohnhafte Person konnte dieses rechtzeitig verlassen und wurde vor Ort, zur Abklärung betreffend einer allfälligen Rauchgasvergiftung, durch den Rettungsdienst kurzzeitig medizinisch betreut. Weitere Personen oder Tiere waren durch den Brand nicht direkt betroffen.

Die genaue Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden ermittelt. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden von mehreren CHF 100'000.00.

Im Einsatz standen mit rund 90 Personen die Feuerwehren Oberdorf, Dallenwil, Wolfenschiessen, sowie die Stützpunktfeuerwehr Stans, das Feuerwehrinspektorat des Kantons Nidwalden, der Rettungsdienst und die Kantonspolizei Nidwalden.