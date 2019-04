Bürgenstock-Waldhotel erhält Auszeichnung Die Fachjury hat nicht weniger als 5500 eingereichte Produkte geprüft.

Das Waldhotel Health & Medical Excellence auf dem Bürgenstock. (Bild: Boris Bürgisser, 14. Dezember 2017)

pd/mst) Das Waldhotel Health & Medical Excellence, ein Teil des Bürgenstock-Resorts, hat einen internationalen Preis gewonnen: den «Red Dot Award: Product Design 2019» in der Kategorie «Innenarchitektur und Interior Design». Die Fachjury habe in diesem Jahr rund 5500 eingereichte Produkte geprüft, heisst es in einer Mitteilung des Bürgenstock-Resorts. Am 8. Juli findet die Preisverleihung im deutschen Essen statt. Die Auszeichnung «Red Dot», 1955 erstmals 1955 unter dem Titel Design-Innovationen vergeben, habe sich weltweit als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung etabliert.