Buochs 125-Jahr-Jubiläum wird mit Lichtspektakel eröffnet Die Frank Türen AG ist mit einem Neujahrsapéro und einer Lichtperformance ins neue Jahr gestartet.

Etwas gespenstig war die Stimmung gegen Dienstagabend an der Bürgerheimstrasse in Buochs. Diese war grossräumig abgesperrt und das Gebäude der Frank Türen AG mit diversen Scheinwerfern beleuchtet. Die feuerrote Fassade erweckte den Eindruck einer mächtigen Feuersbrunst und das Ganze erinnerte eher an eine Feuerwehrübung.

Die Fassade der Frank Türen AG leuchtete in intensiven Farben. Bild: Frank Schwarzbach / PD (Buochs, 4. Januar 2022)

Der Eindruck war aber glücklicherweise einer Lichtershow geschuldet. Fast 200 Personen von Pro Wirtschaft Nidwalden-Engelberg trafen sich auf dem Vorplatz der Frank Türen AG in Buochs zum Neujahrsapéro. Sie liessen sich vom Sternenteam verwöhnen. Schon bald beorderte Firmenchef Marcel Frank die Besucher vom Gebäude weg auf die Bürgerheimstrasse. Dazu gesellten sich noch einige Passanten und bestaunten die grossartige Lichtshow des Künstlers Gerry Hofstetter zum Thema Handwerk-Tradition-Innovation-Nidwalden. Die Scherenschnitt-Motive des Beckenrieder Künstlers Paul Waser wurden auf die Ostfassade der Schreinerei Frank projiziert. Die Performance mit dem blauen Abendhimmel war schlicht atemberaubend.

Fussballtraining in der Werkstatt

Zum Jahresbeginn und für das Jubiläumsjahr haben sich die Firmeninhaber und Gebrüder Marcel und Benno Frank, die Wirtschaftskapitäne von Pro Wirtschaft und der Lichtervirtuose Gerry Hofstetter das perfekte Set-up zusammengestellt. Nichts ist passender als die Verschmelzung von Kunst, Handwerk und Leidenschaft. «Ich wollte mit dem Handwerk, das in der 125-jährigen Geschichte der Firma Frank steckt und dem Scherenschnitt von Paul Waser – ein Handwerk vom Feinsten – als Symbiose rüberbringen», so Gerry Hofstetter. Seine Lichtperformance präsentierte er bereits in 87 Ländern. «Wenn es mir gelingt, die Menschen auf unserem Planeten zusammenzuführen und ihre Herzen zu berühren, bin ich happy», ergänzt der Zürcher.

Fast 200 Personen von Pro Wirtschaft Nidwalden-Engelberg trafen sich auf dem Vorplatz. Bild: Frank Schwarzbach / PD (Buochs, 4. Januar 2022)

Spannendes war aus dem Rückblick des Patrons Marcel Frank zu erfahren. Sein Urgrossvater Josef Frank gründete 1897 ausserhalb des Dorfes, aber am heutigen Standort, eine Schreinerei mit vier Angestellten. Da wurde sechs Tage in der Woche und 12 Stunden pro Tag gearbeitet. Sein ältester Sohn war sportbegeistert und Mitgründer des SC Buochs. Abends wurde damals in der Werkstatt trainiert und ein Masseur aus Luzern massierte die Spieler auf der Werkbank für 50 Rappen pro Stunde. 1971 übernahm Ernst Frank den Betrieb und übergab ihn dann 2010 an seine Söhne Marcel und Benno.

Von Militärbaracken zu Sicherheitstüren

Für beide gilt, die Werte zu erkennen und die Risiken richtig einzuschätzen. Die Firma steht für eine durchgehende Sicherheit ein. Waren es früher drei Tür-Typen, sind es heute über 100 Aufbauvarianten bei den Kernplatten. Marcel Frank ist sichtlich stolz auf das Jubiläum und erwähnt: «Unser Unternehmertum zeichnet uns aus. Früher waren es Militärbaracken, dann Särge, später normale Schreinerarbeiten und heute sind es Türen.» Sein Bruder Benno zeigt sich dankbar gegenüber den vorangehenden Generationen und ergänzt: «Für uns ist es eine Riesenmotivation, den Standort und die Arbeitsplätze zu erhalten und das Know-how der nächsten Generation, in welcher Forma auch immer, weiterzugeben.»

Bekannte Gesichter am Neujahrsapéro (von links): Ständerat Hans Wicki, Benno Frank, Marcel Frank und Regierungsrat Othmar Filliger. Bild: Joël Meienberg / PD (Buochs, 4. Januar 2022)

Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger ist einmal mehr beeindruckt vom fantastischen Anlass, den Pro Wirtschaft organisierte. «Ich bin ebenso begeistert vom äusserst innovativen Jubilar. Die Frank Türen AG ist sehr gut positioniert und darf positiv in die Zukunft blicken.