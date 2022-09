Buochs Der Engel als gemeinsamer Wegbegleiter: Engelberger auf Spurensuche in Buochs Die gemeinsame Geschichte von Buochs und Engelberg beginnt vor 902 Jahren. Eine zentrale Rolle spielen dabei Engel, wie ein Besuch der Engelberger am Samstag in Buochs zeigte.

Wäre es nach dem Willen des Engelberger Klostergründers Konrad von Sellenbüren gegangen, müsste heute das Kloster in Buochs stehen. Die Legende besagt jedoch, dass Engel das Bauvorhaben vereitelt und den Klostergründer auf den Weg in das damals unwirtliche Hochtal geschickt haben. Dargestellt ist diese Szene als eindrückliches Fresko in der Marienkapelle in der Pfarrkirche Buochs. Dieses vom Engelberger Künstler Albert Hinter geschaffene Werk bekamen am Samstag die Gäste aus dem Klosterdorf zu sehen, als sie im Rahmen des Klosterjubiläums in Buochs weilten und dabei in den Genuss einer eindrücklichen Führung in der Pfarrkirche St.Martin kamen. Die Präsentation des Kirchenschatzes in der Sakristei stiess auf ebenso grosses Interesse wie der Besuch des Kirchturmes.

Die Gäste aus Engelberg durften in der Sakristei der Pfarrkirche St.Martin in Buochs den Kirchenschatz begutachten. Bild: Beat Christen (Buochs, 3. September 2022)

Die Gäste aus Engelberg genossen die Mittagspause bei «Buächs versuächs» mit dem breit gefächerten kulinarischen Angebot aus allen Herren Ländern. Aus dem Vollen schöpfen konnte Bebbo Odermatt für seinen Vortrag über Pater Adelhelm Odermatt. Sein Verwandter reiste im Jahre 1873 im Auftrag des damaligen Abtes nach Amerika aus mit dem Auftrag, ein Zufluchtsort für die Engelberger Klostergemeinschaft bei einer allfälligen Aufhebung des Klosters im Hochtal zu finden. In Mount Angel gründete der aus Buochs stammende Benediktinermönch ein Kloster. In unzähligen Stunden hatte Bebbo Odermatt die Lebensgeschichte des Mönchs aufgearbeitet und weilte dafür sogar für einige Zeit in Amerika. Viele Exponate dieser Recherchen bekamen die interessierten Gäste dabei erstmals zu sehen. Engel und Schutzengel als gemeinsame Wegbegleiter thematisierte Abt Christian Meyer beim abendlichen Festgottesdienst in der Buochser Pfarrkirche. «Wir hoffen», so die Vizepräsidentin des Buochser Gemeinderats, Silvia von Holzen, «dass die durch das Klosterjubiläum gestärkte Beziehung zwischen Buochs und Engelberg auch in Zukunft Bestand haben wird.»